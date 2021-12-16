В 2021 году произошел взрывной рост спроса на ИТ-специалистов, "цифровых" вакансий стало больше на 76 процентов. Если на начало года на одну вакансию приходилось 2,5 резюме, то сегодня - 1,5.

По данным исследования Platforma и HH.ru, каждый второй управленец готов нанять ИТ-специалиста за большие деньги. Даже на стартовых позициях работодатели готовы платить соискателю до ста тысяч рублей, зарплата топовых же "цифровиков" достигает полумиллиона.

Цифровизация традиционных бизнесов - ритейла, доставки, банковской сферы - повлекла за собой отток диджитальных команд из технологичных продуктовых компаний и еще больше подогрела проблему нехватки кадров. Эти сферы занимаются агрессивным хантингом, что приводит к общему росту зарплатных ожиданий кандидатов.

При этом, согласно исследованию Skypro, две трети опрошенных ИТ-специалистов не до конца удовлетворены своим финансовым положением, а 82 процента хотят создать еще и свой собственный стартап и заниматься им параллельно основной работе.

"На спрос повлияли еще несколько факторов: выход международных компаний на российский рынок, массовый переход на удаленную работу", - говорит Александра Золкина, HR-директор XWAY. Очевидно, что сегодня на "цифровом" рынке найма свои условия диктует соискатель. И положение дел еще долго не изменится, считают эксперты.

Согласно исследованию PwC, 65 процентов российских компаний ожидают увеличения бюджетов на кибербезопасность в следующем году. Так что скоро придется нанимать еще и специалистов по кибербезопасности мобильных устройств, интернета вещей и облачных сервисов.

Цифровизация экономики в разгаре, и рынку нужны управленцы под эти задачи

Как и пять лет назад, сейчас стабилен спрос на разработчиков ПО - самыми востребованными остаются специалисты, которые пишут на Java и Python. Из профессий пятилетней давности не сдают своих позиций таргетологи и SMM-менеджеры, тестировщики, специалисты, которые понимают и знают, как перенести услуги в облако.

"Через пять лет все так же будут востребованы аналитики. Сейчас это неочевидно, но, возможно, в будущем потребуются дизайнеры метавселенных, разработчики на еще не существующих языках", - говорит Сергей Левашов, руководитель центра бизнес-аналитики RAMAX Group.

Эксперты прогнозируют стремительное развитие игровой индустрии: капитализация ключевых игроков растет вместе со спонсорскими пакетами. "В этой сфере будут развиваться направления геймдизайна, медиаменеджмента, 3D-дженералистики", - говорит Артем Казаков, коммерческий директор Skillbox.

Незаменимыми на российском кадровом рынке становятся BIM-координаторы, BIM-проектировщики и BIM-менеджеры, специалисты по 3D-моделированию. Потребность в таких людях существенно возросла после принятия обязательного использования технологий информационного моделирования (BIM) на объектах госзаказа с 1 января 2022 года.

"Почти 70 процентов наших заказчиков сейчас находятся в активном поиске специалистов в области BIM, и этот спрос продолжает расти. Востребованы не только BIM-менеджеры, но и программисты, отвечающие за автоматизацию и сокращение рутинных процессов, проектировщики с достаточными знаниями для работы в единой информационной среде", - говорит Александр Воеводин, руководитель отдела стратегических проектов в машиностроении и строительстве Autodesk в России.

Цифровая трансформация в разных секторах экономики в самом разгаре, и рынку нужны управленцы под эти задачи. Руководители по цифровой трансформации (CDTO - Chief Digital Transformation Officer) возглавляют процессы, связанные с переходом на "цифру" в коммерческих структурах и госсекторе.

"CDTO должен, в первую очередь, управлять людьми, чтобы внедрять инновации в работу компании, таким руководителям очень важно обладать развитыми soft-skills", - говорит Ольга Ефимова, операционный директор Академии АйТи.

В 2021 году повысился спрос на специалистов в performance маркетинге, которые могут самостоятельно "заводить" рекламные кампании и следить за их эффективностью. И если ранее бизнес под эти задачи привлекал агентства, то сейчас старается развивать экспертизу in-house. Компании нанимают узких специалистов: таргетологов, менеджеров по контекстной рекламе, UA-специалистов. За последний год сильно вырос спрос на веб-аналитиков, CRM-менеджеров и менеджеров по мобильному маркетингу.

"Эти специальности будут оставаться востребованными и в ближайшие годы. Еще недавно компании искали стандартных специалистов на позицию Digital marketing manager, сейчас же мы наблюдаем тенденцию укрупнения департаментов digital в структуре, где каждый специалист отвечает за более узкий набор задач", - говорит Мадина Аушева, консультант направления Digital&MarCom рекрутинговой компании Hays.

Найти работу, имея хороший бэкграунд и портфель проектов, "айтишнику" сегодня очень легко. "Кандидат уровня senior, обычно, выбирает из 3-5 офферов. А middle-разработчик может получить около 200 приглашений на собеседование за неделю", - говорит Александра Золкина.

Крупные компании уже подстраховались, они имеют свои кафедры в университетах - выпускников принимают на работу еще до выпуска. Это выгодно бизнесу, можно вырастить идеального специалиста "под себя". Например, Huawei открывает на базе профильных колледжей и вузов авторизованные академии (ИКТ Академии) для теоретико-практической подготовки студентов старших курсов, аспирантов и преподавателей. Специалисты телекоммуникационного гиганта обучают технологиям IP, системам хранения данных, технологиям облачных вычислений.

А чтобы уже не студенту сменить сферу деятельности, прийти в "цифру" из недиджитальных сфер, эксперты советуют идти учиться в университеты онлайн-образования (Яндекс.Практикум, GeekBrains, Skillbox, Нетология и другие). Но нужно проверять сроки обучения и компетенции преподавателей.

Навыки разработки, аналитики, управления продуктами и проектами, работе с данными сегодня можно получить и на госденьги в рамках проекта "Цифровые профессии". Это федеральный проект Минцифры России, исполнитель - "Университет 20.35" совместно с партнерами. Сейчас здесь более 45 образовательных организаций. К 2024 году получить новую цифровую специальность смогут более 180 тысяч человек. "Каждый, у которого есть высшее или среднее профессиональное образование, может поступить на обучение и учиться с 50-процентной льготой от государства", - говорит Ольга Ефимова.

Дополнительное обучение должно быть продолжительным, 9-12 месяцев, чтобы человек хорошо освоил профессию. "Количество учебных центров ДПО будет только расти за счет спроса на цифровые специализации, - говорит Мария Григорович, руководитель департамента подбора и адаптации персонала компании Softline.

Многие крупные организации готовы брать на работу новичков через стажерские программы. Участие в них - один из способов быстрого входа в специальность и быстрого поиска работы. По данным hh.ru, работодатели за 2021 год увеличили число ИТ-вакансий, в которых не требуют опыт работы, на 72 процента по сравнению с 2020 годом. Сегодня каждая пятая ИТ-вакансия на hh.ru доступна для соискателей без опыта работы, в цифрах за 2021 год - это 167 тысяч вакансий.

В целом бизнес готов довериться молодым кадрам, только 7 процентов респондентов не готовы делегировать им важные задачи. Работодатели ценят в молодежи быструю обучаемость и любознательность, а также их способность оперативно реагировать на разные "рабочие" ситуации. Эксперты сходятся во мнении: в обозримом будущем спрос на "цифровых" специалистов будет только расти, впрочем, как и их доходы.