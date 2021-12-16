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16.12.2021 11:40
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 28 486 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За прошедшие сутки в России подтверждено 28 486 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 7,3% - без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1 Москва 3322
  • 2 Санкт-Петербург 1992
  • 3 Московская область 1262
  • 4 Красноярский край 726
  • 5 Краснодарский край 708
  • 6 Пермский край 660
  • 7 Ростовская область 655
  • 8 Нижегородская область 638
  • 9 Свердловская область 632
  • 10 Самарская область 626
  • 11 Челябинская область 612
  • 12 Иркутская область 590
  • 13 Омская область 557
  • 14 Воронежская область 532
  • 15 Алтайский край 503
  • 16 Республика Башкортостан 495
  • 17 Хабаровский край 485
  • 18 Приморский край 458
  • 19 Ставропольский край 458
  • 20 Новосибирская область 393
  • 21 Волгоградская область 375
  • 22 Саратовская область 352
  • 23 Ленинградская область 350
  • 24 Кемеровская область 350
  • 25 Тверская область 339
  • 26 Вологодская область 334
  • 27 Липецкая область 328
  • 28 Пензенская область 325
  • 29 Ульяновская область 303
  • 30 Тюменская область 303
  • 31 Архангельская область 301
  • 32 Забайкальский край 295
  • 33 Владимирская область 295
  • 34 Белгородская область 292
  • 35 Ярославская область 268
  • 36 Амурская область 261
  • 37 Астраханская область 240
  • 38 Кировская область 237
  • 39 Республика Коми 236
  • 40 Орловская область 235
  • 41 Тульская область 235
  • 42 Республика Бурятия 229
  • 43 Брянская область 226
  • 44 Республика Карелия 219
  • 45 Оренбургская область 219
  • 46 Смоленская область 218
  • 47 Тамбовская область 212
  • 48 Республика Крым 203
  • 49 Рязанская область 201
  • 50 Калужская область 198
  • 51 Ивановская область 197
  • 52 Ханты-Мансийский автономный округ 197
  • 53 Томская область 194
  • 54 Республика Саха (Якутия) 188
  • 55 Новгородская область 187
  • 56 Калининградская область 181
  • 57 Курская область 177
  • 58 Курганская область 175
  • 59 Псковская область 173
  • 60 Сахалинская область 169
  • 61 Мурманская область 165
  • 62 Республика Дагестан 157
  • 63 Костромская область 151
  • 64 Республика Татарстан 146
  • 65 Республика Хакасия 129
  • 66 Республика Чувашия 127
  • 67 Севастополь 125
  • 68 Республика Мордовия 125
  • 69 Ямало-Ненецкий автономный округ 117
  • 70 Республика Адыгея 110
  • 71 Республика Марий Эл 107
  • 72 Удмуртская Республика 103
  • 73 Кабардино-Балкарская Республика 96
  • 74 Республика Ингушетия 86
  • 75 Республика Северная Осетия-Алания 77
  • 76 Чеченская Республика 74
  • 77 Карачаево-Черкесская Республика 69
  • 78 Камчатский край 51
  • 79 Республика Алтай 36
  • 80 Еврейская автономная область 35
  • 81 Магаданская область 31
  • 82 Республика Тыва 17
  • 83 Республика Калмыкия 16
  • 84 Ненецкий автономный округ 9
  • 85 Чукотский автономный округ 6

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 10 131 646 случаев (+0,28%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  1. Республика Калмыкия, Республика Тыва 0,05%
  2. Удмуртская Республика 0,13%
  3. Республика Алтай 0,14%
За последние сутки подтверждено 1 133 смерти
  1. Москва 85
  2. Санкт-Петербург 61
  3. Московская область 57
  4. Волгоградская область 39
  5. Красноярский край 39
  6. Воронежская область 37
  7. Нижегородская область 35
  8. Ростовская область 34
  9. Свердловская область 33
  10. Самарская область 32
  11. Республика Башкортостан 29
  12. Алтайский край 29
  13. Челябинская область 28
  14. Иркутская область 27
  15. Ставропольский край 25
  16. Краснодарский край 24
  17. Республика Крым 23
  18. Брянская область 21
  19. Рязанская область 21
  20. Пермский край 20
  21. Республика Коми 18
  22. Республика Чувашия 17
  23. Пензенская область 17
  24. Ивановская область 16
  25. Саратовская область 16
  26. Тюменская область 15
  27. Республика Хакасия 14
  28. Липецкая область 13
  29. Тверская область 13
  30. Ульяновская область 12
  31. Новосибирская область 12
  32. Калининградская область 11
  33. Тамбовская область 10
  34. Тульская область 10
  35. Ярославская область 10
  36. Архангельская область 10
  37. Омская область 10
  38. Республика Бурятия 10
  39. Вологодская область 9
  40. Кабардино-Балкарская Республика 9
  41. Мурманская область 8
  42. Астраханская область 8
  43. Оренбургская область 8
  44. Владимирская область 7
  45. Курская область 7
  46. Орловская область 7
  47. Ханты-Мансийский автономный округ 7
  48. Белгородская область 6
  49. Калужская область 6
  50. Смоленская область 6
  51. Республика Дагестан 6
  52. Республика Татарстан 6
  53. Удмуртская Республика 6
  54. Забайкальский край 6
  55. Хабаровский край 6
  56. Костромская область 5
  57. Ленинградская область 5
  58. Псковская область 5
  59. Севастополь 5
  60. Республика Северная Осетия - Алания 5
  61. Республика Марий Эл 5
  62. Республика Мордовия 5
  63. Кемеровская область 5
  64. Приморский край 5
  65. Томская область 4
  66. Сахалинская область 4
  67. Республика Карелия 3
  68. Республика Адыгея 3
  69. Кировская область 3
  70. Курганская область 3
  71. Ямало-Ненецкий автономный округ 3
  72. Республика Саха (Якутия) 3
  73. Республика Ингушетия 2
  74. Чеченская Республика 2
  75. Еврейская автономная область 2
  76. Республика Калмыкия 1
  77. Карачаево-Черкесская Республика 1
  78. Камчатский край 1
  79. Магаданская область 1
  80. Чукотский автономный округ 1

За весь период по России умерло 294 024 человека.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 37 155 человек
  1. Москва 3040
  2. Московская область 2920
  3. Санкт-Петербург 2424
  4. Ростовская область 1126
  5. Краснодарский край 978
  6. Нижегородская область 977
  7. Омская область 953
  8. Воронежская область 829
  9. Иркутская область 749
  10. Пермский край 737
  11. Алтайский край 724
  12. Самарская область 719
  13. Челябинская область 712
  14. Красноярский край 710
  15. Ставропольский край 694
  16. Белгородская область 604
  17. Саратовская область 598
  18. Волгоградская область 594
  19. Пензенская область 574
  20. Липецкая область 524
  21. Тюменская область 511
  22. Ленинградская область 498
  23. Республика Башкортостан 493
  24. Смоленская область 482
  25. Ульяновская область 476
  26. Хабаровский край 468
  27. Тверская область 463
  28. Орловская область 451
  29. Свердловская область 434
  30. Забайкальский край 431
  31. Брянская область 408
  32. Калининградская область 402
  33. Приморский край 398
  34. Новгородская область 393
  35. Ярославская область 379
  36. Вологодская область 374
  37. Республика Саха (Якутия) 369
  38. Оренбургская область 342
  39. Курганская область 342
  40. Курская область 341
  41. Республика Крым 309
  42. Костромская область 308
  43. Республика Коми 303
  44. Республика Хакасия 291
  45. Рязанская область 288
  46. Томская область 287
  47. Архангельская область 279
  48. Новосибирская область 279
  49. Владимирская область 277
  50. Астраханская область 264
  51. Кемеровская область 253
  52. Амурская область 249
  53. Республика Карелия 241
  54. Мурманская область 240
  55. Республика Бурятия 240
  56. Ханты-Мансийский автономный округ 228
  57. Псковская область 219
  58. Тульская область 215
  59. Сахалинская область 201
  60. Калужская область 198
  61. Удмуртская Республика 198
  62. Севастополь 169
  63. Ямало-Ненецкий автономный округ 163
  64. Тамбовская область 158
  65. Ивановская область 155
  66. Республика Северная Осетия - Алания 139
  67. Республика Мордовия 136
  68. Кировская область 129
  69. Республика Марий Эл 122
  70. Республика Дагестан 109
  71. Республика Тыва 109
  72. Республика Чувашия 104
  73. Республика Адыгея 99
  74. Карачаево-Черкесская Республика 94
  75. Кабардино-Балкарская Республика 82
  76. Чеченская Республика 75
  77. Еврейская автономная область 71
  78. Республика Ингушетия 63
  79. Камчатский край 47
  80. Магаданская область 37
  81. Республика Алтай 33
  82. Республика Калмыкия 18
  83. Республика Татарстан 15
  84. Ненецкий автономный округ 13
  85. Чукотский автономный округ 7

За весь период выписано по выздоровлении по России - 8 876 788

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