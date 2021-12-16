За сутки в России подтверждено 28 486 случаев COVID-19 в 85 регионах

За прошедшие сутки в России подтверждено 28 486 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 7,3% - без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1 Москва 3322

2 Санкт-Петербург 1992

3 Московская область 1262

4 Красноярский край 726

5 Краснодарский край 708

6 Пермский край 660

7 Ростовская область 655

8 Нижегородская область 638

9 Свердловская область 632

10 Самарская область 626

11 Челябинская область 612

12 Иркутская область 590

13 Омская область 557

14 Воронежская область 532

15 Алтайский край 503

16 Республика Башкортостан 495

17 Хабаровский край 485

18 Приморский край 458

19 Ставропольский край 458

20 Новосибирская область 393

21 Волгоградская область 375

22 Саратовская область 352

23 Ленинградская область 350

24 Кемеровская область 350

25 Тверская область 339

26 Вологодская область 334

27 Липецкая область 328

28 Пензенская область 325

29 Ульяновская область 303

30 Тюменская область 303

31 Архангельская область 301

32 Забайкальский край 295

33 Владимирская область 295

34 Белгородская область 292

35 Ярославская область 268

36 Амурская область 261

37 Астраханская область 240

38 Кировская область 237

39 Республика Коми 236

40 Орловская область 235

41 Тульская область 235

42 Республика Бурятия 229

43 Брянская область 226

44 Республика Карелия 219

45 Оренбургская область 219

46 Смоленская область 218

47 Тамбовская область 212

48 Республика Крым 203

49 Рязанская область 201

50 Калужская область 198

51 Ивановская область 197

52 Ханты-Мансийский автономный округ 197

53 Томская область 194

54 Республика Саха (Якутия) 188

55 Новгородская область 187

56 Калининградская область 181

57 Курская область 177

58 Курганская область 175

59 Псковская область 173

60 Сахалинская область 169

61 Мурманская область 165

62 Республика Дагестан 157

63 Костромская область 151

64 Республика Татарстан 146

65 Республика Хакасия 129

66 Республика Чувашия 127

67 Севастополь 125

68 Республика Мордовия 125

69 Ямало-Ненецкий автономный округ 117

70 Республика Адыгея 110

71 Республика Марий Эл 107

72 Удмуртская Республика 103

73 Кабардино-Балкарская Республика 96

74 Республика Ингушетия 86

75 Республика Северная Осетия-Алания 77

76 Чеченская Республика 74

77 Карачаево-Черкесская Республика 69

78 Камчатский край 51

79 Республика Алтай 36

80 Еврейская автономная область 35

81 Магаданская область 31

82 Республика Тыва 17

83 Республика Калмыкия 16

84 Ненецкий автономный округ 9

85 Чукотский автономный округ 6 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 10 131 646 случаев (+0,28%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки Республика Калмыкия, Республика Тыва 0,05% Удмуртская Республика 0,13% Республика Алтай 0,14% За последние сутки подтверждено 1 133 смерти Москва 85 Санкт-Петербург 61 Московская область 57 Волгоградская область 39 Красноярский край 39 Воронежская область 37 Нижегородская область 35 Ростовская область 34 Свердловская область 33 Самарская область 32 Республика Башкортостан 29 Алтайский край 29 Челябинская область 28 Иркутская область 27 Ставропольский край 25 Краснодарский край 24 Республика Крым 23 Брянская область 21 Рязанская область 21 Пермский край 20 Республика Коми 18 Республика Чувашия 17 Пензенская область 17 Ивановская область 16 Саратовская область 16 Тюменская область 15 Республика Хакасия 14 Липецкая область 13 Тверская область 13 Ульяновская область 12 Новосибирская область 12 Калининградская область 11 Тамбовская область 10 Тульская область 10 Ярославская область 10 Архангельская область 10 Омская область 10 Республика Бурятия 10 Вологодская область 9 Кабардино-Балкарская Республика 9 Мурманская область 8 Астраханская область 8 Оренбургская область 8 Владимирская область 7 Курская область 7 Орловская область 7 Ханты-Мансийский автономный округ 7 Белгородская область 6 Калужская область 6 Смоленская область 6 Республика Дагестан 6 Республика Татарстан 6 Удмуртская Республика 6 Забайкальский край 6 Хабаровский край 6 Костромская область 5 Ленинградская область 5 Псковская область 5 Севастополь 5 Республика Северная Осетия - Алания 5 Республика Марий Эл 5 Республика Мордовия 5 Кемеровская область 5 Приморский край 5 Томская область 4 Сахалинская область 4 Республика Карелия 3 Республика Адыгея 3 Кировская область 3 Курганская область 3 Ямало-Ненецкий автономный округ 3 Республика Саха (Якутия) 3 Республика Ингушетия 2 Чеченская Республика 2 Еврейская автономная область 2 Республика Калмыкия 1 Карачаево-Черкесская Республика 1 Камчатский край 1 Магаданская область 1 Чукотский автономный округ 1 За весь период по России умерло 294 024 человека. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 37 155 человек Москва 3040 Московская область 2920 Санкт-Петербург 2424 Ростовская область 1126 Краснодарский край 978 Нижегородская область 977 Омская область 953 Воронежская область 829 Иркутская область 749 Пермский край 737 Алтайский край 724 Самарская область 719 Челябинская область 712 Красноярский край 710 Ставропольский край 694 Белгородская область 604 Саратовская область 598 Волгоградская область 594 Пензенская область 574 Липецкая область 524 Тюменская область 511 Ленинградская область 498 Республика Башкортостан 493 Смоленская область 482 Ульяновская область 476 Хабаровский край 468 Тверская область 463 Орловская область 451 Свердловская область 434 Забайкальский край 431 Брянская область 408 Калининградская область 402 Приморский край 398 Новгородская область 393 Ярославская область 379 Вологодская область 374 Республика Саха (Якутия) 369 Оренбургская область 342 Курганская область 342 Курская область 341 Республика Крым 309 Костромская область 308 Республика Коми 303 Республика Хакасия 291 Рязанская область 288 Томская область 287 Архангельская область 279 Новосибирская область 279 Владимирская область 277 Астраханская область 264 Кемеровская область 253 Амурская область 249 Республика Карелия 241 Мурманская область 240 Республика Бурятия 240 Ханты-Мансийский автономный округ 228 Псковская область 219 Тульская область 215 Сахалинская область 201 Калужская область 198 Удмуртская Республика 198 Севастополь 169 Ямало-Ненецкий автономный округ 163 Тамбовская область 158 Ивановская область 155 Республика Северная Осетия - Алания 139 Республика Мордовия 136 Кировская область 129 Республика Марий Эл 122 Республика Дагестан 109 Республика Тыва 109 Республика Чувашия 104 Республика Адыгея 99 Карачаево-Черкесская Республика 94 Кабардино-Балкарская Республика 82 Чеченская Республика 75 Еврейская автономная область 71 Республика Ингушетия 63 Камчатский край 47 Магаданская область 37 Республика Алтай 33 Республика Калмыкия 18 Республика Татарстан 15 Ненецкий автономный округ 13 Чукотский автономный округ 7 За весь период выписано по выздоровлении по России - 8 876 788