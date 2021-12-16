За сутки в России подтверждено 28 486 случаев COVID-19 в 85 регионах

За прошедшие сутки в России подтверждено 28 486 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 7,3% - без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1 Москва 3322
- 2 Санкт-Петербург 1992
- 3 Московская область 1262
- 4 Красноярский край 726
- 5 Краснодарский край 708
- 6 Пермский край 660
- 7 Ростовская область 655
- 8 Нижегородская область 638
- 9 Свердловская область 632
- 10 Самарская область 626
- 11 Челябинская область 612
- 12 Иркутская область 590
- 13 Омская область 557
- 14 Воронежская область 532
- 15 Алтайский край 503
- 16 Республика Башкортостан 495
- 17 Хабаровский край 485
- 18 Приморский край 458
- 19 Ставропольский край 458
- 20 Новосибирская область 393
- 21 Волгоградская область 375
- 22 Саратовская область 352
- 23 Ленинградская область 350
- 24 Кемеровская область 350
- 25 Тверская область 339
- 26 Вологодская область 334
- 27 Липецкая область 328
- 28 Пензенская область 325
- 29 Ульяновская область 303
- 30 Тюменская область 303
- 31 Архангельская область 301
- 32 Забайкальский край 295
- 33 Владимирская область 295
- 34 Белгородская область 292
- 35 Ярославская область 268
- 36 Амурская область 261
- 37 Астраханская область 240
- 38 Кировская область 237
- 39 Республика Коми 236
- 40 Орловская область 235
- 41 Тульская область 235
- 42 Республика Бурятия 229
- 43 Брянская область 226
- 44 Республика Карелия 219
- 45 Оренбургская область 219
- 46 Смоленская область 218
- 47 Тамбовская область 212
- 48 Республика Крым 203
- 49 Рязанская область 201
- 50 Калужская область 198
- 51 Ивановская область 197
- 52 Ханты-Мансийский автономный округ 197
- 53 Томская область 194
- 54 Республика Саха (Якутия) 188
- 55 Новгородская область 187
- 56 Калининградская область 181
- 57 Курская область 177
- 58 Курганская область 175
- 59 Псковская область 173
- 60 Сахалинская область 169
- 61 Мурманская область 165
- 62 Республика Дагестан 157
- 63 Костромская область 151
- 64 Республика Татарстан 146
- 65 Республика Хакасия 129
- 66 Республика Чувашия 127
- 67 Севастополь 125
- 68 Республика Мордовия 125
- 69 Ямало-Ненецкий автономный округ 117
- 70 Республика Адыгея 110
- 71 Республика Марий Эл 107
- 72 Удмуртская Республика 103
- 73 Кабардино-Балкарская Республика 96
- 74 Республика Ингушетия 86
- 75 Республика Северная Осетия-Алания 77
- 76 Чеченская Республика 74
- 77 Карачаево-Черкесская Республика 69
- 78 Камчатский край 51
- 79 Республика Алтай 36
- 80 Еврейская автономная область 35
- 81 Магаданская область 31
- 82 Республика Тыва 17
- 83 Республика Калмыкия 16
- 84 Ненецкий автономный округ 9
- 85 Чукотский автономный округ 6
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 10 131 646 случаев (+0,28%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- Республика Калмыкия, Республика Тыва 0,05%
- Удмуртская Республика 0,13%
- Республика Алтай 0,14%
За последние сутки подтверждено 1 133 смерти
- Москва 85
- Санкт-Петербург 61
- Московская область 57
- Волгоградская область 39
- Красноярский край 39
- Воронежская область 37
- Нижегородская область 35
- Ростовская область 34
- Свердловская область 33
- Самарская область 32
- Республика Башкортостан 29
- Алтайский край 29
- Челябинская область 28
- Иркутская область 27
- Ставропольский край 25
- Краснодарский край 24
- Республика Крым 23
- Брянская область 21
- Рязанская область 21
- Пермский край 20
- Республика Коми 18
- Республика Чувашия 17
- Пензенская область 17
- Ивановская область 16
- Саратовская область 16
- Тюменская область 15
- Республика Хакасия 14
- Липецкая область 13
- Тверская область 13
- Ульяновская область 12
- Новосибирская область 12
- Калининградская область 11
- Тамбовская область 10
- Тульская область 10
- Ярославская область 10
- Архангельская область 10
- Омская область 10
- Республика Бурятия 10
- Вологодская область 9
- Кабардино-Балкарская Республика 9
- Мурманская область 8
- Астраханская область 8
- Оренбургская область 8
- Владимирская область 7
- Курская область 7
- Орловская область 7
- Ханты-Мансийский автономный округ 7
- Белгородская область 6
- Калужская область 6
- Смоленская область 6
- Республика Дагестан 6
- Республика Татарстан 6
- Удмуртская Республика 6
- Забайкальский край 6
- Хабаровский край 6
- Костромская область 5
- Ленинградская область 5
- Псковская область 5
- Севастополь 5
- Республика Северная Осетия - Алания 5
- Республика Марий Эл 5
- Республика Мордовия 5
- Кемеровская область 5
- Приморский край 5
- Томская область 4
- Сахалинская область 4
- Республика Карелия 3
- Республика Адыгея 3
- Кировская область 3
- Курганская область 3
- Ямало-Ненецкий автономный округ 3
- Республика Саха (Якутия) 3
- Республика Ингушетия 2
- Чеченская Республика 2
- Еврейская автономная область 2
- Республика Калмыкия 1
- Карачаево-Черкесская Республика 1
- Камчатский край 1
- Магаданская область 1
- Чукотский автономный округ 1
За весь период по России умерло 294 024 человека.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 37 155 человек
- Москва 3040
- Московская область 2920
- Санкт-Петербург 2424
- Ростовская область 1126
- Краснодарский край 978
- Нижегородская область 977
- Омская область 953
- Воронежская область 829
- Иркутская область 749
- Пермский край 737
- Алтайский край 724
- Самарская область 719
- Челябинская область 712
- Красноярский край 710
- Ставропольский край 694
- Белгородская область 604
- Саратовская область 598
- Волгоградская область 594
- Пензенская область 574
- Липецкая область 524
- Тюменская область 511
- Ленинградская область 498
- Республика Башкортостан 493
- Смоленская область 482
- Ульяновская область 476
- Хабаровский край 468
- Тверская область 463
- Орловская область 451
- Свердловская область 434
- Забайкальский край 431
- Брянская область 408
- Калининградская область 402
- Приморский край 398
- Новгородская область 393
- Ярославская область 379
- Вологодская область 374
- Республика Саха (Якутия) 369
- Оренбургская область 342
- Курганская область 342
- Курская область 341
- Республика Крым 309
- Костромская область 308
- Республика Коми 303
- Республика Хакасия 291
- Рязанская область 288
- Томская область 287
- Архангельская область 279
- Новосибирская область 279
- Владимирская область 277
- Астраханская область 264
- Кемеровская область 253
- Амурская область 249
- Республика Карелия 241
- Мурманская область 240
- Республика Бурятия 240
- Ханты-Мансийский автономный округ 228
- Псковская область 219
- Тульская область 215
- Сахалинская область 201
- Калужская область 198
- Удмуртская Республика 198
- Севастополь 169
- Ямало-Ненецкий автономный округ 163
- Тамбовская область 158
- Ивановская область 155
- Республика Северная Осетия - Алания 139
- Республика Мордовия 136
- Кировская область 129
- Республика Марий Эл 122
- Республика Дагестан 109
- Республика Тыва 109
- Республика Чувашия 104
- Республика Адыгея 99
- Карачаево-Черкесская Республика 94
- Кабардино-Балкарская Республика 82
- Чеченская Республика 75
- Еврейская автономная область 71
- Республика Ингушетия 63
- Камчатский край 47
- Магаданская область 37
- Республика Алтай 33
- Республика Калмыкия 18
- Республика Татарстан 15
- Ненецкий автономный округ 13
- Чукотский автономный округ 7
За весь период выписано по выздоровлении по России - 8 876 788