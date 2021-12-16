Захарова: Москва сделала первый шаг по гарантиям безопасности с США

Москва готова к конструктивной работе с Соединенными Штатами по взаимным гарантиям безопасности, несмотря на разногласия. И уже сделала первый шаг, подтверждающий эти намерения. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

Захарова напомнила, что накануне замминистра иностранных дел России Сергей Рябков передал в госдеп предложения, связанные с вопросами безопасности. На Смоленской площади расценивают это как шаг к началу предметного диалога. "Это не риторика или попытка доказать нашу правоту или их неправоту. А конкретная предметная работа, еще один факт в пользу того, что мы действительно, несмотря на разногласия - кстати, принципиального характера, готовы к предметной работе по ключевым вопросам, которые волнуют всю международную общественность", - отметила Захарова, которую цитирует РИА Новости.

Ранее замглавы МИД Сергей Рябков и замруководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак провели в Москве переговоры с помощником госсекретаря США Карен Донфрид.