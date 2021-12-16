Захарова: РФ конструктивно отвечает на попытки Запада нагнетать обстановку

Россия отвечает Западу конструктивными предложениями и готова вести равноправный диалог по вопросам стратегической стабильности, несмотря на нагнетание обстановки со стороны США и НАТО. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире Первого канала.

"Мы прекрасно понимаем ту напряженность, которую нагнетают и США, и НАТО в мире... Россия отвечает, во-первых, абсолютной сдержанностью, но демонстрацией возможности для предотвращения дальнейшего нагнетания обстановки... Второе - конструктивными предложениями по переговорам по стабильности и безопасности", - отметила дипломат (цитата по ТАСС).

По словам Захаровой, Москва демонстрирует "истинную многовекторность" своей внешней политики и "позиционирует себя как государство, умеющее вести взаимоуважительный диалог на равных, понимая конъюнктуру момента и обладая прагматизмом". Этот прагматизм заключается в умении "оставлять за скобками нерешаемые вопросы в пользу диалога по тем вопросам, по которым можно найти решение", заключила официальный представитель МИД.