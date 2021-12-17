36 полков РВСН оснащены современными ракетными комплексами

По его словам, из восьми дивизий, оснащенных мобильными ракетными комплексами, шесть уже завершили перевооружение. Кроме того, продолжается переоснащение на комплекс "Ярс" стационарного базирования в Козельском соединении.
"В период с 2011 по 2021 год на боевое дежурство поставлен 21 ракетный полк с современными ракетными комплексами. Доля современных ракетных комплексов в группировке возросла с 38 до 83 процентов, - объяснил командующий в интервью "Красной звезде". - В рамках разработки "Ярса" были созданы и поставлены в войска принципиально новые агрегаты и системы, обеспечивающие неуязвимость и безопасность, а также гарантированное функционирование ракетных комплексов. Среди них машина дистанционного разминирования "Листва", боевая противодиверсионная машина "Тайфун-М", высокоскоростные системы связи и передачи данных".
Каракаев сказал, что РВСН завершают 2021 год постановкой на боевое дежурство очередного ракетного полка Козельского ракетного соединения с ракетным комплексом "Ярс" в шахтном варианте и полка в Барнаульском ракетном соединении с подвижным вариантом ракетного комплекса "Ярс". Статистика сегодня такова: современными ракетными комплексами стратегического назначения оснащены 36 ракетных полков, 20 из которых подвижного грунтового и 16 - стационарного базирования.
Что касается ближайших планов, то Каракаев сообщил: в 2022 году собираются поставить на дежурство четыре ракетных полка. В их числе полк в Ужурском соединении РВСН с комплексом "Сармат", один новый полк в Ясненском соединении с комплексом "Авангард", а также полки в Тверской и Кировской областях с подвижным грунтовым ракетным комплексом "Ярс".
"Создаваемый отечественной кооперацией промышленности новый ракетный комплекс "Сармат" с тяжелой ракетой по многим характеристикам значительно превзойдет своего предшественника "Воеводу". Новизна и сложность новой техники не станут препятствием для успешной постановки комплекса на боевое дежурство", - сказал Каракаев.