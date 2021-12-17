Закон Республики Адыгея от 16 декабря 2021 года № 23 "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Адыгея на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"

Принят Государственным Советом - Хасэ Республики Адыгея 6 декабря 2021 года

Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Адыгея на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Адыгея (далее - Фонд) на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 6451972.6 тысячи рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из Федерального фонда обязательного медицинского страхования (далее - Федеральный фонд), в сумме 5801972.6 тысячи рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 6451972.6 тысячи рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2023 и 2024 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2023 год в сумме 6805208.9 тысячи рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из Федерального фонда, в сумме 6119622.0 тысячи рублей; прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2024 год в сумме 7207970.4 тысячи рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из Федерального фонда, в сумме 6481807.8 тысячи рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2023 год в сумме 6805208.9 тысячи рублей и общий объем расходов бюджета Фонда на 2024 год в сумме 7207970.4 тысячи рублей.

Статья 2. Доходы бюджета Фонда

Установить, что доходы бюджета Фонда формируются за счет субвенций из бюджета Федерального фонда, межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Федерального фонда в соответствии с федеральным законодательством, иных источников, предусмотренных федеральным законодательством, в объемах:

1) на 2022 год согласно приложению № 1 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 2 к настоящему Закону.

Статья 3. Бюджетные ассигнования бюджета Фонда на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации:

1) на 2022 год согласно приложению № 3 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 4 к настоящему Закону.

Статья 4. Нормированный страховой запас Фонда

1. Утвердить общий размер средств нормированного страхового запаса Фонда, формируемого для обеспечения финансовой устойчивости обязательного медицинского страхования, на 2022 год в сумме 1350000.0 тысячи рублей; общий размер средств нормированного страхового запаса Фонда, формируемого для обеспечения финансовой устойчивости обязательного медицинского страхования, на 2023 год в сумме 1423911.2 тысячи рублей; общий размер средств нормированного страхового запаса Фонда, формируемого для обеспечения финансовой устойчивости обязательного медицинского страхования, на 2024 год в сумме 1508183.9 тысячи рублей.

2. Установить, что средства нормированного страхового запаса Фонда используются:

1) на дополнительное финансовое обеспечение реализации Территориальной программы обязательного медицинского страхования Республики Адыгея путем предоставления страховой медицинской организации недостающих для оплаты медицинской помощи средств в соответствии с частью 6 статьи 38 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации";

2) на расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, в части:

а) возмещения другим территориальным фондам затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной застрахованным в Республике Адыгея лицам за пределами Республики Адыгея, в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного медицинского страхования;

б) оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Республики Адыгея лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации, с последующим восстановлением средств в состав нормированного страхового запаса по мере возмещения затрат другими территориальными фондами;

3) на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;

4) на финансовое обеспечение мер по компенсации медицинским организациям недополученных доходов в связи с сокращением объемов медицинской помощи, установленных территориальной программой обязательного медицинского страхования, в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих;

5) на софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.

Статья 5. Норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Установить норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в размере 0,95 процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам, для всех страховых медицинских организаций, участвующих в реализации Территориальной программы обязательного медицинского страхования Республики Адыгея.

Статья 6. Порядок финансирования расходов бюджета Фонда

1. Налоговые и неналоговые доходы, зачисляемые в бюджет Фонда, направляются на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования (в части межтерриториальных расчетов).

2. Субсидии и субвенции, фактически полученные из Федерального фонда при исполнении бюджета Фонда сверх утвержденных настоящим Законом доходов, направляются на увеличение расходов соответственно целям предоставления субсидий и субвенций с внесением изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в настоящий Закон.

Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

Глава Республики Адыгея М.К.Кумпилов







