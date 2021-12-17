Голосовой помощник "Яндекса" - Алиса - научилась звонить по списку контактов из мобильных приложений "Яндекс" и "Яндекс.Карты". Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Когда в списке есть два контакта с одинаковым именем, Алиса уточнит, кому именно нужно позвонить и по какому из номеров, если в карточке контакта указано несколько телефонов. Отмечается, что голосовой помощник адаптируется к контактной книге пользователя и может распознавать имена, записанные как по-русски, так и латиницей.

Если пользователь больше не хочет, чтобы ассистент имел доступ к его списку контактов, данные всегда можно удалить в инструменте по управлению данными в Яндекс ID. Звонки по списку контактов будут доступны в последних версиях приложений - пользователю нужно будет обновить их до последней версии.