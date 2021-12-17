Аналитик оценил возможность введения санкций против РФ в сфере энергетики

Несмотря на постоянные угрозы, США и ЕС вряд ли введут санкций против России в сфере энергетики, рассказал агентству "Прайм" аналитик ФГ "ФИНАМ" Александр Потавин.

"Санкции против России в сфере энергетики - это наименее вероятный вариант санкций с учетом значительной доли РФ на мировом рынке энергоносителей", - отметил он.

По его словам, введение подобных ограничительных мер очень не выгодно для Запада. В связи с этим самым вероятным сценарием будет сохранение текущей ситуации с ее последующим улучшением.

С учетом стоимости нефти марки Brent в диапазоне 68-78 долларов за баррель, американская валюта закрепится в районе 71,5 рубля, а евро - 81,5 рубля, считает Потавин.