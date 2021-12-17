Аналитики: Треть россиян не доверяет гаджетам

Россияне относятся к гаджетам с недоверием. К такому выводу пришли специалисты по информационной безопасности ESET (исследование есть у "РГ").

В 64% случаев респонденты волнуются, что их гаджеты могут взломать. 54% боятся слежки и тревожатся за сохранность персональных данных. Пользователи Рунета жалуются и на дефицит живого общения из-за повсеместного распространения гаджетов - в 44% случаев, а в 32% случаев бояться роботизации.

Интересно, что в утечках информации участники исследования чаще винят самих пользователей - в 67% случаев. По мнению россиян, именно халатное отношение к безопасности личных данных, а не действия мошенников или недосмотр со стороны компаний и сервисов становится главной причиной утечек данных

Тем не менее, большинство респондентов (95%) убеждены, что различные инновации делают их жизнь проще. Отдельно участники опроса отметили самые удобные технологии, которыми они пользуются каждый день. Список возглавили мобильные приложения. Именно ими люди довольны больше всего - в 95% ответов. На втором месте по степени удобства - облачные сервисы (61%), на третьем - высокоскоростной интернет (49%).