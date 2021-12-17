Аппарат Perseverance нашел на Марсе потенциальные следы жизни

Марсоход миссии NASA Perseverance обнаружил в кратере Джезеро на Марсе органические молекулы, которое были способны выполнять функции "строительных блоков жизни".

Об открытии сообщается на сайте Лаборатории реактивного движения NASA. Марсоход Perseverance с весны работает в кратере Джезеро. Ранее он уже находил структуры, похожие на органические молекулы. Подобное открытие описывается и в новом исследовании.

Команда миссии Perseverance установила, что камни в кратере в древности очень много контактировали с жидкой водой. Это позволило предположить, что Джезеро когда-то был озером. Анализ также показал, что некоторые из марсианских пород содержат органические молекулы.

Именно такие вещества были обнаружены при анализе скал и пыли, которые ровер нашел в кратере. Кстати, один из найденных камней, как определили ученые, в глубокой древности образовался из выплеснувшейся на поверхность раскаленной магмы.

Органические молекулы удалось идентифицировать при помощи инструмента SHERLOC. Он предназначен для сканирования окружающей среды с помощью комбинационного рассеивания света. Непосредственно для поиска органических и химических веществ используется метод люминесценции. Последний и помог определить, что содержащие углерод молекулы находятся не только внутри каменистых пород, проанализированных прибором SHERLOC, но и в пыли.

Подтверждение наличия органических веществ не является подтверждением того, что в кратере Джезеро когда-то существовала жизнь, отмечают исследователи. Дело в том, что подобную биосигнатуру способны создавать и небиологические механизмы, создающие органику. В то же время, обнаруженные молекулы, по оценкам ученых, вполне были способны служить "строительными блоками жизни".

"Ранее марсоход Curiosity также обнаружил органические вещества на своей посадочной площадке в кратере Гейла, - говорит соавтор исследования Лютер Бигл. - К этой истории SHERLOC добавляет только свою способность отображать пространственное распределение органических веществ внутри горных пород и соотносить эти органические вещества с найденными там минералами. Это помогает нам понять среду, в которой образовались органические вещества. Но чтобы определить метод их образования, необходимо провести дополнительный анализ выявленной органики".

По словам ученого, обнаружение органических молекул внутри древних горных пород, независимо от их происхождения, в любом случае является прорывным открытием. Сам факт этого говорит о том, что потенциальные биосигнатуры, то есть признаки жизни, могли быть сохранены не только в кратерах Гейла и Джезеро, но и в других регионах Марса.

"Это вопрос, который не может быть решен до тех пор, пока образцы не будут доставлены на Землю, однако сам факт сохранения органических веществ весьма интересен, - говорит Бигл. - Когда эти образцы будут доставлены на Землю, они станут предметом научных исследований и открытий на многие годы".