Австрия узаконила право на медицинский суицид

Австрийский парламент в четверг, 16 декабря, большинством голосов одобрил закон, который позволяет хронически или неизлечимо больным людям самостоятельно принимать решение об уходе из жизни с помощью суицида. При этом им придется проконсультироваться минимум с двумя врачами и направить заявление на самоубийство нотариусу или адвокату.

Законодатели обратились к этой теме после того, как федеральный суд в 2020 году отменил ранее действовавшее положение, исключавшее любые формы активной помощи желающим уйти из жизни.

"Мы все хотим, чтобы наши близкие и члены семьи чувствовали себя хорошо в конце жизни. В то же время, никто не должен выбирать способ умереть, когда есть другие варианты. Никто не должен выбирать этот путь из-за личной ситуации, финансового положения или по семейным обстоятельствам", - подчеркнула министр юстиции Альма Задич, которую цитирует Euronews.

Отмечается, что закон вступит в силу 1 января 2022 года.