Байден: "Омикрон"-штамм будет распространяться в США быстрее "дельты"

Президент США Джо Байден заявил, что "омикрон"-штамм SARS-CoV-2 будет распространяться по территории страны значительно быстрее.

"Омикрон" здесь, и в начале года он начнет распространяться намного быстрее", - сказал политик, обсуждая с советниками и медиками дальнейший план борьбы с коронавирусной инфекцией.

Пока в Соединенных Штатах выявляют в основном "дельта"-штамм. Но "омикрон" может стать доминирующим вариантом в течение нескольких недель, подчеркнул главный инфекционист США Энтони Фаучи.

Согласно последним данным, которые приводит ТАСС, в США коронавирусом заразились более 50 миллионов человек. От вызванных COVID-19 осложнений скончались 802,9 тысячи человек. При этом только за минувший месяц выявили почти три миллиона инфицированных, а умерли более 34 тысяч американцев.