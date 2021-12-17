Банк России повысил ключевую ставку в седьмой раз подряд

Банк России на последнем в этом году заседании совета директоров в очередной раз поднял ключевую ставку. Она выросла сразу на один процентный пункт, до 8,5% годовых.

Это уже седьмое подряд повышение ключевой ставки на фоне ускоренной инфляции. Из релиза ЦБ следует, что на ближайших заседаниях ставка может повышаться и дальше.

Инфляция складывается выше октябрьского прогноза Банка России, подчеркивают в ЦБ. "В октябре - ноябре месячные сезонно сглаженные темпы роста потребительских цен - максимальные за последние шесть лет. Годовая инфляция увеличилась до 8,4% (после 7,4% в сентябре). По оценке на 13 декабря, она составила 8,1%", - отмечают в Банке России.

Показатели, отражающие наиболее устойчивые процессы ценовой динамики, по оценкам Банка России, продолжают находиться значимо выше 4% (то есть цели ЦБ) в годовом выражении. "Это является отражением того, что устойчивый рост внутреннего спроса опережает возможности расширения производства по широкому кругу отраслей. На этом фоне предприятиям легче переносить в цены возросшие издержки, в том числе связанные с ростом цен на мировых рынках", - рассказали в ЦБ.

Действие разовых проинфляционных факторов со стороны предложения транслируется в рост цен по более широкому кругу товаров и услуг из-за высоких и незаякоренных инфляционных ожиданий населения и бизнеса. В декабре инфляционные ожидания населения вновь повысились и обновили максимум за пять лет. Последние данные также указывают на сохранение ценовых ожиданий предприятий вблизи многолетних максимумов. Ожидания профессиональных аналитиков на 2022 год несколько выросли, однако на среднесрочную перспективу заякорены вблизи 4%, считают в Банке России.

"Преобладающее влияние проинфляционных факторов может привести к более значительному и продолжительному отклонению инфляции вверх от цели. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика направлена на ограничение этого риска и возвращение годовой инфляции к 4%. В базовом сценарии годовая инфляция снизится до 4-4,5% к концу 2022 года и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%", - говорится в релизе ЦБ.

В Банке России полагают, что замедлению инфляции могут препятствовать сохраняющиеся затруднения в производственных и логистических цепочках, дефицит трудовых ресурсов, а также структурные изменения на рынке труда в результате влияния пандемии. Усиление структурного дефицита трудовых ресурсов может привести к отставанию темпов роста производительности труда от роста зарплаты.

"Сохраняются проинфляционные риски со стороны ценовой конъюнктуры мировых рынков. Дальнейшая динамика продовольственных цен будет во многом зависеть от объема, качества и сохранности урожая сельскохозяйственных культур как внутри страны, так и за рубежом", - подчеркивают в Банке России.

Кроме того, краткосрочные проинфляционные риски также связаны с усилением волатильности на глобальных рынках, в том числе под влиянием различных геополитических событий, что может отражаться на курсовых и инфляционных ожиданиях. "Из-за дальнейшего усиления инфляционного давления в мировой экономике происходит более быстрая нормализация денежно-кредитной политики центральными банками развитых стран. Это может стать дополнительным фактором роста волатильности на мировых финансовых рынках", - рассказывают в ЦБ.

Учитывая инфляционную динамику, сомнений в повышении ставки не было, интрига заключалась только в шаге повышения, который выберет регулятор. В последние недели глава Банка России Эльвира Набиуллина неоднократно отмечала, что диапазон возможных решений ЦБ по ставке будет максимально широким: от нуля (ставка не изменится) до ее повышения на один процентный пункт. При этом она подчеркивала, что сохранение ставки или ее повышение на 0,25 процентного пункта - это самые маловероятные варианты.

На октябрьском заседании ЦБ повысил ключевую ставку на 0,75 процентного пункта. ЦБ начал цикл повышения ключевой ставки в марте из-за начавшей ускоряться тогда инфляции. Ставка начала подниматься с 4,25%, это был исторический минимум для показателя (в первой половине 2020 года ЦБ, напротив, опускал ставку для помощи экономике во время коронакризиса через дешевый кредит).

Следующее заседание совета директоров Банка России, где будет обсуждаться уровень ключевой ставки, пройдет 11 февраля 2022 года.