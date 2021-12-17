Бастрыкин в Петербурге провел встречу с главой СК Беларуси

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин и глава СК Беларуси Дмитрий Гора в ходе рабочей встречи в Петербурге подписали обновленную Программу сотрудничества в области криминалистического обеспечения и сопровождения предварительного расследования на 2022-2023 годы.

"Эта программа позволит совершенствовать межведомственное взаимодействие в сфере правоохранительной деятельности и досудебного производства по уголовным делам, а также обеспечит на системной основе обмен опытом в вопросах внедрения новых криминалистических средств и систем, представляющих практический интерес как для российских, так и для белорусских следователей и криминалистов", - подчеркнули в ведомстве.

Александр Бастрыкин подчеркнул, что отношения следственных комитетов России и Беларуси "традиционно выстраиваются в духе добрососедства, уважения и взаимного учета интересов".

Белорусские коллеги рассказали, что российские криминалисты, специализирующиеся на применении психологических методов активизации памяти и проведения когнитивного интервью, уже неоднократно оказывали практическую помощь в следственных действиях.