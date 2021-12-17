Закон Белгородской области от 16 декабря 2021 года № 131 "О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"

Принят Белгородской областной Думой 13 декабря 2021 года

Статья 1. Основные характеристики бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области (далее - Фонд) на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 22 444 709,4 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 21 584 709,4 тыс. рублей, из областного бюджета в сумме 500 000,0 тыс. рублей и из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации в сумме 360 000,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 22 464 884,9 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета Фонда в сумме 20 175,5 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2023 и 2024 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2023 год в сумме 23 146 240,3 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 22 766 440,3 тыс. рублей, из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации в сумме 379 800,0 тыс. рублей;

2) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2024 год в сумме 24 516 065,3 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 24 113 857,1 тыс. рублей, из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации в сумме 402 208,2 тыс. рублей;

3) общий объем расходов бюджета Фонда на 2023 год в сумме 23 146 240,3 тыс. рублей;

4) общий объем расходов бюджета Фонда на 2024 год в сумме 24 516 065,3 тыс. рублей.

Статья 2. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда на 2022 год

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда на 2022 год согласно приложению 1 к настоящему закону.

Статья 3. Доходы бюджета Фонда на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Установить, что доходы бюджета Фонда формируются за счет источников:

1) на 2022 год согласно приложению 2 к настоящему закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 3 к настоящему закону.

Статья 4. Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

1. Межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования предоставляются в бюджет Фонда из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, бюджета Белгородской области и бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации.

2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета Фонда объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2022 год в объеме согласно приложению 4 к настоящему закону.

3. Установить, что субвенции, получаемые из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, направляются на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-Ф3 "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования.

4. Установить, что в случае принятия Правительством Российской Федерации нормативного правового акта, предусматривающего предоставление межбюджетного трансферта, средства направляются на цели, определенные в данном акте.

5. Установить, что межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета Белгородской области ежемесячно не позднее 15 числа текущего месяца в размере 1/12 годового объема, направляются на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования Белгородской области в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования и на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию страховым медицинским организациям, участвующим в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования.

6. Установить, что межбюджетные трансферты, получаемые из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации, направляются на оплату стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Белгородской области лицам, застрахованным за пределами Белгородской области.

Статья 5. Бюджетные ассигнования Фонда на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Утвердить распределение бюджетных ассигнований Фонда по разделам и подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджета:

1) на 2022 год согласно приложению 5 к настоящему закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 6 к настоящему закону.

Статья 6. Нормированный страховой запас Фонда на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить бюджетные ассигнования на формирование нормированного страхового запаса Фонда:

1) на 2022 год в размере не более 1 870 392,5 тыс. рублей;

2) на 2023 год в размере не более 1 897 203,3 тыс. рублей;

3) на 2024 год в размере не более 2 009 488,0 тыс. рублей.

2. Средства нормированного страхового запаса используются на:

1) дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования путем предоставления страховой медицинской организации недостающих для оплаты медицинской помощи средств в соответствии с частью 6 статьи 38 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации";

2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, в части:

а) возмещения другим территориальным фондам затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами Белгородской области, в которой выдан полис обязательного медицинского страхования, в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного медицинского страхования;

б) оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Белгородской области лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации, с последующим восстановлением средств в состав нормированного страхового запаса по мере возмещения затрат другими территориальными фондами;

3) финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;

4) софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала;

5) финансовое обеспечение мер по компенсации медицинским организациям недополученных доходов в связи с сокращением объемов медицинской помощи, установленных территориальной программой обязательного медицинского страхования, в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Статья 7. Особенности исполнения бюджета Фонда в 2022 году

1. Утвердить на 2022 год норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для страховых медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования Белгородской области, в размере 0,94% от объема средств, поступивших из бюджета Фонда по дифференцированным подушевым нормативам.

2. Остатки средств бюджета Фонда, за исключением указанных в части 3 настоящей статьи, не использованные на 1 января 2022 года, не подлежащие возврату в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, направляются на финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования Белгородской области с соответствующим внесением изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда.

3. Остатки средств бюджета Фонда, не использованные на 1 января 2022 года на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования, направляются в 2022 году на те же цели с соответствующим внесением изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда.

Статья 8. Вступление в силу настоящего закона

Настоящий закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

Губернатор Белгородской области В.В.Гладков







