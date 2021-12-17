Боевики ИГИЛ в 2020 году убили рекордное число людей

В 2020 году от рук боевиков по всему миру погибло огромное количество людей. Был побит рекорд прошлых лет, заявили в госдепе США.

Только в Западной Африке число жертв за три года выросло с 2700 до 5000. Например, в Мозамбике в результате террористов в прошлом году погибли 1500 человек. Такие данные содержатся в ежегодном докладе американского внешнеполитического ведомства.

Подчеркивается, что группировка ИГИЛ (запрещена в России) сохранила "активное присутствие" в Ираке и Сирии, где число терактов в первой половине 2020 года заметно увеличилось. Террористы ведут вербовку в свои ряды в Южной и Юго-Восточной Азии, а также в Африке.