ЦБ обсуждает отмену комиссий за переводы между своими счетами

Банк России обсуждает сейчас инициативу по отмене комиссий за переводы между своими счетами в разных банках в пределах 1,4 млн рублей. Об этом заявила на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Мы сейчас обсуждаем инициативу, чтобы в рамках, допустим, 1,4 млн, застрахованной суммы, переводы с собственного счета на свой же счет в другом банке были без комиссии​​​. На наш взгляд, это и улучшит конкуренцию среди банков, а помимо всего прочего, усилит трансмиссию денежно-кредитной политики", - сообщила Набиуллина.

Сейчас через Систему быстрых платежей (СБП) Банка России можно переводить без комиссий (не только между своими счетами, но и другим физлицам) до 100 тысяч рублей в месяц. Сверх этой суммы комиссия составляет до 0,5% от суммы перевода, но максимум 1500 рублей.