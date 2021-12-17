Цифра приходит в медицину

Цифровая трансформация, начавшаяся с отдельных элементов городской инфраструктуры, сегодня является неотъемлемой частью экосистем крупных городов и мегаполисов. Качество жизни в больших городах, безопасность, уровень предоставления государственных услуг - все вышло на принципиально новый уровень благодаря тотальной цифровизации. Пандемия не только не затормозила этот процесс, но и дала существенный импульс для развития и внедрения технологий, напрямую влияющих на качество и комфорт городской среды. Так, за последнее время, активное развитие получили цифровые и дистанционные технологии в медицине, которые оказались востребованными не только для коротких задач - в рамках борьбы с коронавирусом, но и смогут сыграть в долгую, обеспечив принципиально новый уровень предоставления медицинских услуг в труднодоступных и самых удаленных уголках нашей страны, а также повысят скорость и качество оказания медицинских услуг и сделают этот процесс проще и комфортнее, как для пациентов, так и для врачей.

Цифровизация медицины является одной из задач, которая реализуется в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Под цифровизацией, в частности, понимается создание единой цифровой экосистемы здравоохранения. Группа "РОСНАНО" и Фонд инфраструктурных и образовательных программ реализуют новую стратегию развития в части биомедтеха, рассчитанную на формирование медицины будущего.

Медицина завтрашнего дня подразумевает не только создание и внедрение в здравоохранение новых технологий, современного оборудования и передовых лекарств, но и совершенно новый подход к оказанию медицинских услуг. В первую очередь, речь идет о доступности медицины, а также о своевременности оказания первой помощи. По сути, это является основой, без которой даже самые передовые разработки попросту вовремя не дойдут до пациента.

Понимая это, Группа "РОСНАНО" участвует в реализации проекта по использованию персональных медицинских помощников - специальных носимых устройств, которые отслеживают состояние пациента, где бы он не находился, и передают эту информацию в медицинское учреждение и лечащему врачу. Персональные помощники дают возможность своевременно оказать помощь пациенту, если его состояние критически ухудшилось и, тем самым, спасти жизнь.

"Согласно паспорту проекта, платформа персональных медицинских помощников должна обеспечить доступность медицинской помощи для пациентов из группы риска, - прокомментировал старший управляющий директор Группы "РОСНАНО", Председатель Правления Консорциума "Медицинская Техника" Иван Ожгихин на сессии "Искусственный интеллект в медицине: клиническое применение или миф?", прошедшей в рамках Конгресса молодых ученых в Сочи. - Она позволит осуществлять удаленно наблюдение за пациентами и мониторинг их состояния, используя персональные носимые медицинские устройства".

Платформа персональных медицинских помощников должна быть интегрирована с ЕГИСЗ, с единым порталом Госуслуг и сервисом "Мое здоровье".

Уже в следующем году, в рамках пилотного проекта, персональные медицинские помощники будут доступны пациентам сразу в нескольких регионах нашей страны. А к 2024 году не менее 10 процентов пациентов, находящихся в группе риска по таким заболеваниям как артериальная гипертензия, сахарный диабет и хроническая сердечная недостаточность смогут пользоваться персональными медицинскими помощниками. К 2030 году доля таких пациентов увеличится до 50 процентов. Внедрение персональных медицинских помощников позволит не только повысить качество медицинских услуг, но, в конечном итоге, благоприятно отразится на продолжительности жизни населения.

Еще одним инструментом, который сможет обеспечить рост продолжительности жизни, а также будет способствовать повышению ее качества является тераностика - мировой тренд медицины будущего, сочетающий весь цикл медицинских услуг: от ранней диагностики заболеваний до терапии и последующего мониторинга лечения. Тераностика оценивает риски, интерпретирует результаты оценки параметров организма, составляет план продления жизни. Внедрение тераностики в стратегию развития отечественного здравоохранения позволит существенно повысить эффективность лечения, сократить сроки госпитализации, снизить инвалидизацию, повысить качество предоставления медицинских услуг и, в конечном итоге, повысить продолжительность жизни населения.

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Другое направление, без которого невозможно представить медицину будущего - это создание "умной клиники", в которой будет применяться генная терапия, инновационная персонализированная фармацевтика, биомедицинские клеточные продукты, а также платформенные решения "Home to Hospital" и "Hospital to Home".

Для реализации задачи по созданию "умной клиники" компания "РОСНАНО" заключила соглашение с Национальным медицинским исследовательским центром имени В. А. Алмазова, который займется инновационными разработками.

Инновационные разработки и современное оборудование - важнейшие составляющие медицины будущего. Однако компетенции непосредственно самого лечащего врача, его умение правильно и своевременно принимать решения - остаются во главе угла. Но и здесь современные технологии могут оказаться полезными. Так, команда инновационной компании iPavlov на базе своего R&D Центра в МФТИ разработала проект системы поддержки принятия врачебных решений. Система анализирует электронную медицинскую карту пациента, данные томографии, рентгена и другие показатели и на их основе помогает лечащему врачу поставить диагноз. Также командой разработан проект цифрового ассистента для управления потоками пациентов.

Разработка, внедрение инноваций и технологических новинок невозможна без развития образования, обучения людей, которые будут создавать передовые технологии уже завтра. Именно поэтому Фонд инфраструктурных и образовательных программ Группы "РОСНАНО" разработал более 200 учебных курсов по переподготовке и повышению квалификации специалистов высокотехнологичных предприятий, в том числе, в области медицины. Также, Фонд поддержал разработку курса профессиональной переподготовки по теме "Разработка, проведение и управление процессами биосинтеза и хроматографии на современном биофармацевтическом производстве". Заказчиком программы стала биофармацевтическая компания "Генериум", которая разрабатывает и производит лекарственные препараты для лечения орфанных и социально значимых заболеваний, а с недавнего времени стала одной из крупнейших производственных площадок для вакцины от новой коронавирусной инфекции "Гам-КОВИД-Вак" (Спутник V). Курс объемом в 250 часов будет использоваться для повышения квалификации технологов, занятых разработкой, сопровождением и управлением технологическими процессами на биофармацевтических предприятиях. В частности, специалистов обучат современным методам культивирования и хроматографической очистки белков при производстве лекарственных препаратов.

Еще одна важная образовательная программа, которая появилась благодаря поддержки ФИОП - "Медицинская реабилитация пациентов с применением роботизированного комплекса ExoAtlet, разработанная Московским государственным медико-стоматологическим университетом (МГМСУ) имени А. И. Евдокимова. Образовательная программа поможет компании "ЭкзоАтлет", создавшей уникальный медицинский экзоскелет (тренажер) для людей с ограниченными возможностями, организовать качественную подготовку инструкторов, работающих с экзоскелетом, а также создать единую платформу для обучения и обмена данными между медицинскими сообществами.

Образовательные программы для специалистов высокотехнологичных секторов, которые создает ФИОП - важный шаг на пути к тому, чтобы новейшие технологии стали неотъемлемой частью нашей жизни уже сегодня.