Дания с воскресенья ужесточает ограничительные меры по коронавирусу

Датский парламент утвердил новые антиковидные ограничения в общественных местах, большинство из которых вступят в силу в 8 утра в воскресенье. Меры, объявленные премьер-министром Метте Фредериксен в пятницу, включают закрытие театров, кинотеатров, концертных залов, парков развлечений, музеев и галерей, а также ужесточение ограничений для магазинов и ресторанов, сообщает Reuters.

Магазины и рестораны площадью менее 2000 квадратных метров должны будут ввести ограничения на количество посетителей, а рестораны - прекратить подавать еду и алкогольные напитки в 22 часа и закрываться в 23 часа. Правительство Дании также рекомендовало гражданам страны ограничивать социальные контакты на Рождество и призвало работать из дома, где это возможно. "Мы не говорим о закрытии всей страны, как в прошлом году", - сказала Фредериксен, добавив, что цель правительства состоит в ограничении посещения общественных мест и социальных контактов.

В четверг власти Дании сообщили о 9 999 новых случаях заболевания, а в пятницу их число превысило 11 тысяч, сообщила датский премьер-министр.