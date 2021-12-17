Диетолог назвала допустимую дозу алкоголя на Новый год

Безопасной дозы алкоголя не существует, но есть некоторые рекомендации, которыми можно воспользоваться во время новогоднего застолья. Как отметила в своем Instagram известная диетолог и эндокринолог Альбина Комиссарова, многие крупные сообщества склоняются к тому, что женщинам достаточна одна порция алкоголя, а для мужчин - две.

Принято считать, условная порция алкоголя - это 125 мл вина, 330 мл пива или рюмка крепкого напитка. Получается, что на Новый год дамы могут выпить один фужер вина, а мужчины - два.

При выборе напитка следует отдавать предпочтение видам с небольшим содержанием сахара - брюту или крепкому алкоголю: виски, водке, коньяку без добавок. Также стоит обязательно пить воду. Из еды лучше выбрать легкие закуски, так как алкоголь сам по себе чрезвычайно калориен.