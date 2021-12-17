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17.12.2021 20:57
Рубрика: Власть

До 1 514 сократилось число военнослужащих с коронавирусом

Текст: Юрий Гаврилов
В город Буденновск Ставропольского края вернулись специалисты мобильного многопрофильного госпиталя Южного военного округа. Более четырех месяцев они оказывали медицинскую помощь страдающим от новой коронавирусной инфекции жителям Абхазии.

В пресс-службе ЮВО рассказали, что дома более сотни военных врачей, медсестер и других специалистов встретили со слезами радости и оркестром. А прибывшие гордились тем, что за время трудной и, скажем прямо, опасной командировки сумели вылечить 649 граждан южной республики. А еще 2 тысячам человек наши военные оказали квалифицированную медпомощь.

Между тем, последние данные о ситуации с коронавирусом в Российской армии в пятницу вечером опубликовали в специальном бюллетене на сайте Минобороны РФ. Там сказано, что за прошедшие сутки от COVID-19 вылечили 77 военнослужащих. Общее количество представителей Вооруженных сил, которые с марта прошлого года избавились от новой коронавирусной инфекции, достигло в армии и на флоте более 45,5 тысячи человек.

Кроме того, после обязательного двухнедельного карантина и отрицательного теста на коронавирус в Вооруженных силах сняли с медицинского контроля более 154 тысяч человек, контактировавших с инфицированными COVID-19.

Таких пациентов в Вооруженных силах стало меньше. Под постоянным наблюдением врачей сейчас находятся 1 514 военных. У этих военнослужащих с помощью тестирования была обнаружена опасная инфекция. 762 военных с COVID-19 лежат в ведомственных госпиталях. Шестерых заболевших лечат гражданские медики. Еще 746 человек изолированы на дому.

Фото: Пресс-служба ЦВО
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Сообщается, что шестеро инфицированных коронавирусом находятся в тяжелом состоянии. Еще у шести пациентов врачи диагностировали среднюю тяжесть заболевания. У остальных ярко выраженных симптомов болезни нет.

Среди военных сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ на сегодняшний день выявлены 34 человека с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 204 человек.

В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся более тысячи четырехсот человек, 251 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, с начала работы многопрофильных центров, возведенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь там оказали свыше 30,3 тысячи пациентов, из которых почти 11,6 тысячи гражданские люди. "Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медицинских центров, выздоровели и были выписаны", - сказано в бюллетене.

К настоящему времени в Вооруженных силах плановую ревакцинацию прошли 451 235 человек, сообщили в Минобороны РФ.

Власть Безопасность Армия Общество Здоровье Правительство Минобороны Пандемия коронавируса COVID-19

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