Эксперты считают введение QR-кодов оптимальной мерой

Введение сертификатов здоровья в местах скопления людей - разумная и даже неизбежная мера в нынешних условиях, к такому выводу пришли участники круглого стола, организованного Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ) на тему "QR-коды в общественных местах: очередная волна общественной дискуссии".

По традиции подобных мероприятий первыми слово получили социологи. Как рассказал Михаил Мамонов, руководитель практики политического анализа ВЦИОМ, общее количество вакцинировавшихся от коронавируса россиян и готовых это сделать в ближайшее время оценивается в 69%. Об этом свидетельствуют данные всероссийского опроса, проведенного с конца прошлой по начало текущей недели среди 1,6 тысячи граждан в возрасте от 18 лет. "Согласно нашему последнему исследованию, 42% заявили о том, что они уже сделали прививку. Социологи подтверждают те данные, которые озвучиваются оперативным штабом", - сообщил Мамонов. Еще 27% точно готовы или скорее готовы вакцинироваться.

Что касается не желающих прививаться, таковых социологи насчитали 29%. Однако эта группа неоднородна: половина из них переболели коронавирусом или подозревают, что переболели. Таким образом, эти люди считают, что у них есть антитела и вакцинироваться прямо сейчас не нужно. Лишь 12% опрошенных уверены, что не болели, и при этом не хотят делать прививку, уточнил эксперт. В Москве и Санкт-Петербурге количество идейных противников вакцинации еще ниже - 8% и 6% соответственно, следует из данных ВЦИОМ.

"В очередной раз мы убеждаемся, что настоящих страшных и ужасных "антиваксеров" - 10-12%, они не хотят вакцинироваться, потому что не хотят", - прокомментировал эти данные руководитель Экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов. "Все остальные люди - это те, кого надо подвигнуть тем или иным образом к решению о вакцинации, а затем к ревакцинации", - отметил он.

Предложенная правительством РФ система QR-кодов "это наиболее эффективный способ подвигнуть людей сделать то, против чего они на самом деле и не возражают, а именно - вакцинироваться", полагает Кузнецов. Он подчеркнул, что в той или иной форме QR-коды внедрены по всему миру. Где-то в мягкой форме, только для путешествий, где-то документы о здоровье поделены на категории, дающие ту или иную степень свободы своим обладателям. Весь остальной мир находится между этими крайностями. По его оценке, власти РФ стремятся сделать так, чтобы QR-коды были наименее травматичны и подчинены здравому смыслу. Рамочный закон о QR-кодах необходим, добавил эксперт, поскольку позволит создать единообразное регулирование по всей стране и учесть ситуацию в каждом регионе.

Эксперты коснулись и международного опыта в сфере стимулирования вакцинации, упомянули и крупные штрафы за отсутствие прививки, как в Австрии, и отказ "антиваксерам" в бесплатном лечении (Сингапур).

По сравнению с этим QR-коды - "прогрессивная мера", поскольку она нацелена не на сбор штрафов, а на фиксирование иммунного статуса человека, подвела итог дискуссии руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова.