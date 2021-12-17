Эксперты считают введение QR-кодов оптимальной мерой

Новости

Попова заявила о стремительном распространении "омикрона" по миру 03:42
Видео: Над центральной частью Японии пролетел метеорит 03:20
Врач назвал особенности постковидного синдрома при "омикрон"-штамме 02:32
Детский омбудсмен: Почти все российские дети вывезены из Сирии 01:43
Синоптики предупредили о сильной метели в Москве 01:20
ГА ООН приняла резолюцию РФ о борьбе с героизацией нацизма 00:56
В Подмосковье приземлился самолет с российскими детьми, вывезенными из Сирии 16.12.2021
Бологовскую дивизию РВСН оснастят мобильными "Ярсами" в 2022 году 16.12.2021
Названы российские регионы с самым высоким качеством жизни 16.12.2021
В Австралии пятеро детей погибли во время школьного праздника 16.12.2021
Ученые предупредили о расколе и таянии самого широкого ледника в мире 16.12.2021
"Газпром" не забронировал транзит через Польшу 16.12.2021
Диетологи назвали главные риски для здоровья кишечника 16.12.2021
Карпин прокомментировал итоги жеребьевки Лиги наций УЕФА 16.12.2021
США ввели санкции против китайских производителей обезболиваюших 16.12.2021
Археологи нашли в Китае доспех ассирийского воина 16.12.2021
В Словакии задержали экс-премьера Роберта Фицо 16.12.2021
Путин призвал расширять практику скринингов на ранних сроках беременности 16.12.2021
Цена на газ в Европе резко упала после подъема выше 1700 долларов 16.12.2021
Путин призвал включить значимые решения команды АСИ в нацпроекты 16.12.2021
Постпред РФ: Ситуация с сертификацией "Северного потока-2" политизирована 16.12.2021
Путин предложил провести форум гражданских проектов 16.12.2021
Чижов: Процесс взаимного признания сертификатов между РФ и ЕС идет непросто 16.12.2021
МВД России ответило на сообщения о показателях розыскной деятельности 16.12.2021
Путин посетил выставку Агентства стратегических инициатив 16.12.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Православный календарь на 2022 год
Православный календарь на 2022 год
Эксперт: Строительство новых городов в пять раз дороже ремонта старых
Эксперт: Строительство новых городов в пять раз дороже ремонта старых
Вырос спрос на прививочные туры за рубеж
Вырос спрос на прививочные туры за рубеж
17.12.2021 03:48
Рубрика: Общество

Эксперты считают введение QR-кодов оптимальной мерой

Текст: Галина Мисливская
Российская газета - Столичный выпуск № 287(8638)
Введение сертификатов здоровья в местах скопления людей - разумная и даже неизбежная мера в нынешних условиях, к такому выводу пришли участники круглого стола, организованного Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ) на тему "QR-коды в общественных местах: очередная волна общественной дискуссии".

По традиции подобных мероприятий первыми слово получили социологи. Как рассказал Михаил Мамонов, руководитель практики политического анализа ВЦИОМ, общее количество вакцинировавшихся от коронавируса россиян и готовых это сделать в ближайшее время оценивается в 69%. Об этом свидетельствуют данные всероссийского опроса, проведенного с конца прошлой по начало текущей недели среди 1,6 тысячи граждан в возрасте от 18 лет. "Согласно нашему последнему исследованию, 42% заявили о том, что они уже сделали прививку. Социологи подтверждают те данные, которые озвучиваются оперативным штабом", - сообщил Мамонов. Еще 27% точно готовы или скорее готовы вакцинироваться.

Фото: РИА Новости
Поправки о посещении общественных мест по QR-кодам прошли первое чтение

Что касается не желающих прививаться, таковых социологи насчитали 29%. Однако эта группа неоднородна: половина из них переболели коронавирусом или подозревают, что переболели. Таким образом, эти люди считают, что у них есть антитела и вакцинироваться прямо сейчас не нужно. Лишь 12% опрошенных уверены, что не болели, и при этом не хотят делать прививку, уточнил эксперт. В Москве и Санкт-Петербурге количество идейных противников вакцинации еще ниже - 8% и 6% соответственно, следует из данных ВЦИОМ.

"В очередной раз мы убеждаемся, что настоящих страшных и ужасных "антиваксеров" - 10-12%, они не хотят вакцинироваться, потому что не хотят", - прокомментировал эти данные руководитель Экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов. "Все остальные люди - это те, кого надо подвигнуть тем или иным образом к решению о вакцинации, а затем к ревакцинации", - отметил он.

Предложенная правительством РФ система QR-кодов "это наиболее эффективный способ подвигнуть людей сделать то, против чего они на самом деле и не возражают, а именно - вакцинироваться", полагает Кузнецов. Он подчеркнул, что в той или иной форме QR-коды внедрены по всему миру. Где-то в мягкой форме, только для путешествий, где-то документы о здоровье поделены на категории, дающие ту или иную степень свободы своим обладателям. Весь остальной мир находится между этими крайностями. По его оценке, власти РФ стремятся сделать так, чтобы QR-коды были наименее травматичны и подчинены здравому смыслу. Рамочный закон о QR-кодах необходим, добавил эксперт, поскольку позволит создать единообразное регулирование по всей стране и учесть ситуацию в каждом регионе.

Эксперты коснулись и международного опыта в сфере стимулирования вакцинации, упомянули и крупные штрафы за отсутствие прививки, как в Австрии, и отказ "антиваксерам" в бесплатном лечении (Сингапур).

По сравнению с этим QR-коды - "прогрессивная мера", поскольку она нацелена не на сбор штрафов, а на фиксирование иммунного статуса человека, подвела итог дискуссии руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Поправки о посещении общественных мест по QR-кодам прошли первое чтение
ГА ООН приняла резолюцию РФ о борьбе с героизацией нацизма
Названы российские регионы с самым высоким качеством жизни
Врач назвал особенности постковидного синдрома при "омикрон"-штамме
В Центральной России похолодает до минус 35
Охота на аврору: где и когда в России можно увидеть северное сияние
Православный календарь на 2022 год