Этой зимой грипп и коронавирус будут циркулировать одновременно

Ожидается, что в этом году два серьезных возбудителя - грипп и коронавирус - будут циркулировать одновременно. Об этом заявила замдиректора по научной работе НИИ гриппа им. Смородинцева Дарья Даниленко на конференции в пресс-центре "Россия Сегодня".

"В прошлом году все спрашивали, будет ли грипп, но грипп не пришел, в этом же - грипп будет", - подчеркнула она. По словам Даниленко, эпидемический порог заболеваемости ОРВИ и гриппом по итогам прошедшей недели e;t превышен почти на 50%. "И как будет развиваться ситуация сегодня, когда есть несколько серьезных возбудителей, никто не может с уверенностью сказать", - подчеркнула ученый.

Она также обратила внимание, что симптомы этих заболеваний могут быть похожими, а вот лечение - отличается. Поэтому любого пациента с признаками респираторной инфекции изначально необходимо рассматривать как больного коронавирусом. Если по результатам лабораторных анализов инфекция не подтверждается, то врач поменяет назначение.