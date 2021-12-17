ФАС прокомментировала сообщения о возможном подорожании сотовой связи

У Федеральной антимонопольной службы (ФАС) нет подтверждения экономической обоснованности повышения тарифов на сотовую связь. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

При поступлении жалоб либо при обнаружении в открытом доступе информации о повышении тарифов, служба проводит анализ экономической обоснованности повышения и принимает меры антимонопольного реагирования", - отметили в ФАС.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что тарифы на услуги сотовой связи в 2022 году могут вырасти на 8-10%.