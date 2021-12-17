ГА ООН приняла резолюцию РФ о борьбе с героизацией нацизма

На заседании Генассамблеи ООН была одобрена российская резолюция о борьбе с героизацией нацизма и неонацизмом, передает ТАСС. "За" проголосовали 130 государств, против - США и Украина, 49 воздержались.

"Принятие данной резолюции при максимально широкой поддержке со стороны государств - членов ООН внесет реальный вклад в дело искоренения расизма и расовой дискриминации", - заявил уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, заместитель директора Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.

По его мнению, в резолюции подчеркивается недопустимость "героизации тех, кто причастен к преступлениям нацизма, в том числе обеление бывших членов организации СС, включая подразделения "Ваффен-СС", признанные преступными Нюрнбергским трибуналом".