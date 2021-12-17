Гинцбург: Центр Гамалеи может создать вакцину, защищающую сразу от всех антигенов

В том случае, если будут циркулировать разные штаммы COVID-19, нужна будет универсальная вакцина, защищающая от нескольких актуальных штаммов, и в Центре имени Гамалеи есть технологии, позволяющие ее создать. Об этом сообщил глава Центра Александр Гинцбург на брифинге 17 декабря.

Институт Гамалеи всегда занимался разработкой технологий, которые позволяют реагировать на эпидемиологические угрозы. При этом особенность коронавируса, как и других РНК-содержащих вирусов, - их быстрая изменчивость. Поэтому нужно иметь технологию, которая бы позволила "перенастраивать" вакцинный препарат с одного штамма (антигена для вакцины) на другой, а также иметь возможность производить комбивакцины (иногда их называют поливакцинами), защищающие от нескольких штаммов, пояснил академик.

"Такая технология уже создана для вируса гриппа и прекрасно апробируется сейчас в клинических испытаниях. Та же самая технология и даже в более расширенном варианте сейчас, действительно, апробируется для коронавируса. Опять же повторяю - независимо от того, какие еще соответственно антигенные варианты в ближайшее время возникнут", - сообщил Гинцбург на брифинге.

Ранее сообщалось, что в Центре имени Гамалеи также ведутся работы по совмещению в одной вакцине антигенов и к коронавирусу, и к вирусу гриппа.

Что касается вакцины "Спутник V", по мнению Гинцбурга, она одинаково эффективно защищает и от "дельты", и от последнего выявленного штамма - "омикрон".