Гинцбург: Центр Гамалеи может создать вакцину, защищающую сразу от всех антигенов

Институт Гамалеи всегда занимался разработкой технологий, которые позволяют реагировать на эпидемиологические угрозы. При этом особенность коронавируса, как и других РНК-содержащих вирусов, - их быстрая изменчивость. Поэтому нужно иметь технологию, которая бы позволила "перенастраивать" вакцинный препарат с одного штамма (антигена для вакцины) на другой, а также иметь возможность производить комбивакцины (иногда их называют поливакцинами), защищающие от нескольких штаммов, пояснил академик.
"Такая технология уже создана для вируса гриппа и прекрасно апробируется сейчас в клинических испытаниях. Та же самая технология и даже в более расширенном варианте сейчас, действительно, апробируется для коронавируса. Опять же повторяю - независимо от того, какие еще соответственно антигенные варианты в ближайшее время возникнут", - сообщил Гинцбург на брифинге.
Ранее сообщалось, что в Центре имени Гамалеи также ведутся работы по совмещению в одной вакцине антигенов и к коронавирусу, и к вирусу гриппа.
Что касается вакцины "Спутник V", по мнению Гинцбурга, она одинаково эффективно защищает и от "дельты", и от последнего выявленного штамма - "омикрон".