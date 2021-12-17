Глава Минздрава рассказал о состоянии заразившихся "омикроном" россиян

Студенты помогают в постановке капельниц, при транспортировке пациентов, ухаживают за тяжелыми больными. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Ни у одного из заразившихся "омикрон" штаммом коронавируса болезнь не протекает в тяжелой форме. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

"Пока мы среди них тяжёлых пациентов не видели", - цитирует его РИА Новости.

По его словам, у многих из них уже был сформирован иммунитет к коронавирусу, что позволяет предположить, что пациенты с антителами переносят "омикрон" легче.

Напомним, сейчас новый штамм "омикрон" выявлен у 25 человек в России. Все они прибыли из зарубежных турпоездок. Пока в стране доминирует штамм "дельта".