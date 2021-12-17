Голикова: По "Пушкинской карте" можно купить около семи билетов в кино

Билеты на российское кино начнут продавать по "Пушкинской карте" с 1 февраля. Это связано с необходимостью модернизации технических систем программы, уточнила вице-премьер Татьяна Голикова.

Со следующего года годовой номинал "Пушкинской карты" увеличивается с трех до пяти тысяч рублей, но все деньги на кино потратить не получится. "Мы дали держателям карты возможность выбора: либо потратить все пять тысяч рублей на театры, музеи и так далее, либо до двух тысяч рублей из этой суммы на билеты в кино. По нашим оценкам при таком подходе молодой человек может купить около семи билетов в кино в год", - пояснила Голикова. Такой подход, по ее словам, позволит увеличить интерес молодежи к российскому кино, но не ударит по музеям, театрам и концертным залам.

Кинотеатрам и киносетям предстоит разместить на своих сайтах отдельные кнопки для продажи билетов по "Пушкинской карте", уточнила зампред правительства. "Для участия в программе киносети и кинотеатры должны приобрести "белые" банковские терминалы, специально выделенные для продажи билетов по "Пушкинской карте", - сказала вице-премьер.