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17.12.2021 18:11
Рубрика: Власть

Госдума на год продлила отсрочку выполнения обязательств по купленным до пандемии турам

Текст: Татьяна Замахина

До конца 2022 года - то есть на год - переносятся сроки выполнения обязательств туроператоров по приобретенным до пандемии турам. Такой закон приняла Госдума.

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Речь идет о турах в страны, которые до сих пор закрыты для туристических поездок. В основном, это страны Европы и Юго-Восточной Азии.

Глава профильного комитета по туризму Сангаджи Тарбаев пояснил, что это позволяет правительству продлить туроператорам отсрочку по возврату денег за туры, которые были отменены из-за пандемии, до конца 2022 года.

Речь о турах, договоры по которым были заключены до 31 марта 2020 года.

Действующая в этом году отсрочка обязательств позволила туроператорам закрыть более 80% долгов 2020 года перед туристами. За это время долг 2020 года перед туристами сократился в 6 раз, с 44 до 7 млрд рублей.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
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"Безусловно, решение о продлении отсрочки важно, люди должны иметь возможность получить свои деньги обратно либо получить услугу", - заявил он, добавив, что продление постановления правительства даст возможность бизнесу выполнить свои обязательства перед россиянами.

Госдума совместно с Ростуризмом проконтролирует, чтобы туроператоры до конца 2022 года выполнили обязательства перед туристами: для этого с ведущими компаниями в данной сфере планируется подписать меморандум.

По информации Ростуризма, действующая этом году отсрочка позволила туроператорам закрыть более 80% долгов 2020 года перед туристами. За это время долг 2020 года перед туристами сократился в 6 раз, с 44 до 7 млрд рублей. Отправиться на отдых или получить деньги обратно смогли порядка 1,1 млн человек из 1,3 млн человек, купивших туры.

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