Госдума приняла закон о правовом статусе таунхаусов

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, по нынешним законам, жилищный фонд включает в себя только три вида объектов: жилой дом, квартира и комната, но в последние годы в России появились и набирают популярность новые категории жилья. Это таунхаусы, лейнхаусы, дуплексы и другие объекты блокированной застройки.

Такие дома хоть и относятся к категории жилых, но имеют ряд особенностей, согласно которым они не являются ни частными, ни многоквартирными. Владельцам такой недвижимости часто требуется обращение в суд для присвоения категории здания.

Принятие закона "позволит снять вопрос о включении таких домов в региональную программу по проведению капитального ремонта", пояснил председатель ГД.

Первый замглавы Комитета по строительству и ЖКХ Павел Качкаев (ЕР) заявил, что необходимо разделить понятия "многоквартирный дом" и "дом блокированной застройки", потому что разница налицо. Кстати, президент РФ поручил это сделать еще в 2015 году.