Госдума продлила "дачную амнистию" до 2031 года

Госдума приняла закон о продлении "дачной амнистии" до 1 марта 2031 года. Кроме того, она будет расширена.

Благодаря принятию закона упрощенная процедура оформления в собственность, введенная в 2006 году, распространится на дома, возведенные до вступления в силу Градостроительного кодекса, то есть до 14 марта 1998 года.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что эта мера поможет дополнительно защитить права граждан, которые получили в наследство земельные участки, чьи прежние владельцы не успели воспользоваться "дачной амнистией".

"Закон предусматривает механизм упрощенного оформления прав на жилые дома, построенные на государственных, муниципальных землях до вступления в силу Градостроительного кодекса РФ от 7 мая 1998 года, и одновременно на земельные участки, на которых они расположены", - уточнил спикер ГД.

Как ранее объяснял глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников (один из авторов), сохраняются препятствия в "легализации" построенных жилых домов на земельных участках, в отношении которых у граждан отсутствуют правоустанавливающие документы. А без оформления прав на землю такие граждане, как известно, лишены и возможности оформления прав на жилые дома.

Такие проблемы наиболее актуальны для жителей рабочих поселков, которые создавались при заводах, сообщил парламентарий.

По словам Крашенинникова, за прошедшие годы "дачная амнистия" позволила гражданам в упрощенном порядке оформить права почти на 14 млн объектов недвижимости (дачи, земельные участки, жилые и садовые дома, бани).

Отметим, что по "дачной амнистии" можно зарегистрировать такую недвижимость на основании только технического плана и правоустанавливающего документа на участок, если в Едином госреестре недвижимости данное право не значится.

Дачная амнистия не будет распространяться на особо охраняемые территории.

Авторами документа также выступила группа сенаторов, включая первого вице-спикера Совфеда Андрея Турчака.