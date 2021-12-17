Госдума расследует причины появления ошибки в законе о школьных онлайн-ресурсах

Госдума инициировала служебное расследование ситуации с законом об образовательных онлайн-сервисах, который ранее отклонил Совфед. Об этом журналистам сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Речь о законе об использовании в школах верифицированных онлайн-ресурсов, который Госдума приняла 8 декабря. Однако на заседании палаты 15 ноября председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявляла, что в законе была допущена техническая ошибка из-за внесенной во втором чтении поправки, концептуально поменявшей закон. Сенаторы его отклонили.

"Вчера на Совете Думы приняли решение создать согласительную комиссию и провести служебное расследование обстоятельств принятия закона, - сообщил Володин. - По итогам этого расследования мы будем делать выводы".