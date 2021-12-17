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17 декабря 2021 г.

Постановление правительства Республики Ингушетия от 14 декабря 2021 года № 211 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Республике Ингушетия на 2022 год"

Дата подписания 14 декабря 2021 г.
Опубликован 17 декабря 2021 г.
Вступает в силу 1 января 2022 г.

В соответствии со статьей 4 Закона Республики Ингушетия от 19 июля 1998 г. № 8-РЗ "О прожиточном минимуме в Республике Ингушетия" Правительство Республики Ингушетия постановляет:

1. Установить е 1 января 2022 года величину прожиточного минимума в Республике Ингушетия на душу населения в размере И 895 рублей, для трудоспособного населения - 12 966 рублей, пенсионеров - 10 230 рублей, детей - 12 190 рублей.

2. Отменить постановление Правительства Республики Ингушетия от 15 сентября 2021 г. № 128 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Республике Ингушетия на 2022 год".

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 г. и действует до 31 декабря 2022 г. включительно.

Председатель Правительства Республики Ингушетия В.В.Сластенин



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