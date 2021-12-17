IPQuorum для креативщиков, бизнеса, юристов и для всех

Агентство комплексных коммуникационных решений Prophet совместно с международным коммуникационным брендом IPQuorum запускает первое в России издание о креативных индустриях и интеллектуальной собственности.

В I веке греческий математик и механик Герон придумал паровой двигатель. Человечество приняло изобретение... как отличную забаву для детей! Применить иначе никому долго не приходило в голову. Южноамериканские индейцы обходились без колеса - просто потому, что важного человека всегда можно перенести в паланкине.

В новом издании IPQuorum главный редактор сайта "Кино-Театр.Ру" Жан Просянов узнает у самого смелого кинодистрибьютора Сэма Клебанова о том, как превратить стриминг в артхаусный кинотеатр, режиссер Елена Ненашева признается, зачем ставить спектакль в бассейне, а президент Федерации интеллектуальной собственности Сергей Матвеев раскроет секреты творческой самообороны - чтобы вашу живопись не смогли использовать в оформлении мусорных баков.

IPQuorum не даст пропасть ни одному из современных открытий, изобретений, инновационных проектов. Его миссия - создавать среду доверия общества к креативному классу. Ведь креативность - это не столько проявление ума и таланта отдельных людей, сколько социальные условия, которые позволяют воплотить их идеи в жизнь. Промышленная революция происходит не тогда, когда очередного гения посещает озарение, а когда общество рождает запрос на инновации. Весь ХХ век человечество развивалось за счет сырьевых ресурсов. Сегодня на смену пришел креативный капитал. IT-гиганты стоят дороже углеводородных компаний, а зарплаты программистов превышают зарплаты золотодобытчиков.

IPQuorum - за то, чтобы не прозевать момент. В России наука и культура всегда были важным государственным делом. Театры и НИИ, музеи и спецшколы для одаренных детей - это наше конкурентное преимущество в мире. Но творчество необходимо превратить в бизнес, создать те самые условия, которые превращают открытие Герона из игрушки в двигатель прогресса.

IPQuorum - это не еще одно издание о культуре, технологиях и той призрачной субстанции, которую прогрессивное чиновничество называет "креативными индустриями". Мы - это правда о людях, которые меняют российскую экономическую модель уже сегодня. Нам не так важно, за какой срок правительство планирует увеличить долю творческого бизнеса в ВВП с 2% до 6%. Но для нас принципиально важно, какие люди, компании и проекты уже сейчас обеспечивают этот рост.

IPQuorum исповедует доказательную редакционную политику и покажет на достоверных фактах и судьбах, что сегодня инновации возникают на пересечении разных идей и индустрий. Компьютеры соединяются с телефонами, такси с поисковиками, банки с аптеками - кажется, скоро весь окружающий мир поделят между собой несколько глобальных экосистем или метавселенных.

Мы будем работать "на земле" - разговаривать с дизайнерами, архитекторами, разработчиками, продюсерами, блогерами, музыкантами о реальных успехах и проблемах. В столицах и малых городах, в России и за рубежом. Но не упустим и их внутренний мир - полеты их фантазии. И да, мы будем спрашивать, как и сколько они зарабатывают. Как проходит монетизация интеллектуальных прав. Поскольку убеждены, что именно управление интеллектуальной собственностью - лучшая модель коммерциализации творчества, а тандем юристов и креативных предпринимателей - гарантия личного благополучия и экономического роста страны.

"Сегодня есть немало СМИ о стартапах, есть СМИ о культуре, но пока нет издания, охватывающего одновременно творческую, юридическую и деловую повестку. IPQuorum призван занять именно эту нишу. Мы хотим разговаривать с профессиональным сообществом на его языке, создать площадку для честного и предметного разговора о перспективах российского креативного предпринимательства", - отмечает главный редактор IPQuorum, генеральный директор Агентства комплексных коммуникационных решений PROPHET Евгения Дорофеева.

"Российская креативная среда - неиссякаемый источник сюжетов и новостей, которые часто остаются предметом кулуарных разговоров на деловых встречах. Надеюсь, с нашим участием вопросы креативного предпринимательства станут предметом постоянного интереса более широкой аудитории. Не в последнюю очередь - благодаря таланту авторов и компетенции экспертов, которых мы привлечем в нашу команду", - подчеркнула шеф-редактор IPQuorum Ксения Позднякова.

Издание IPQuorum - новый формат работы международного бренда IPQuorum, который с 2017 года организует все самые яркие события мира интеллектуальной собственности и креативных индустрий в России, включая рынок LegalTech (программы для автоматизации юридических услуг) и сферы институтов развития. Многотысячная аудитория традиционных участников и гостей форумов IPQuorum - это первые наши читатели. Но мы постараемся быть интересными и для многих других.

IPQuorum - коммуникационный бренд - создан в 2017 году Ассоциацией IPChain и Евразийской конфедерацией обществ правообладателей с целью организации постоянно действующих международных коммуникационных площадок для диалога с мировым сообществом по вопросам развития сферы интеллектуальной собственности в условиях цифровой экономики.

IPQuorum - трансграничная коммуникационная сеть, которая связывает участников мирового рынка интеллектуальной собственности, представителей творческих индустрий, отраслевых новаторов, экспертов-визионеров, венчурных инвесторов, национальных и международных регуляторов.

Под брендом IPQuorum на ежегодной основе проводится серия мероприятий в России и за рубежом. Комплекс выставок, конференций, дискуссий, презентаций и бизнес-сессий, призванный стать драйвером качественных изменений глобального рынка интеллектуальной собственности, развития сфер изящных (beaux-arts) и промышленных искусств (arts industriels) как полноправных субъектов цифровой экономики.

Собственные программы и площадки IPQuorum:

IPQuorum.Innovation - на ежегодном международном форуме технологических предпринимателей "Открытые инновации";

IPQuorum.Culture - на Санкт-Петербургском международном культурном форуме;

IPQuorum.Economy - на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме;

IPAcademy - крупнейшая образовательная конференция по интеллектуальной собственности;

IPQuorum.LegalTech - на международной конференции Skolkovo LegalTech (Россия и СНГ);

IPQuorum.Start - на Международной технологической конференций Startup Village в Сколково;

IPQuorum.Creative - в рамках Форума креативного бизнеса и Российской креативной недели.

Флагманским проектом, реализуемым под брендом IPQuorum, является Международный стратегический форум по интеллектуальной собственности, который ежегодно проводился в особой экономической зоне - Калининградской области, а в 2021 прошел в новом формате Tech for Content 2021 by IPQuorum в инновационном центре "Сколково". В работе Форума в разные годы принимали участие более 5700 участников из более чем 30 стран мира.

Агентство комплексных коммуникационных решений PROPHET, создано в 2017 году. Работает по системе полного цикла "под ключ". Профессиональные и технологические мощности позволяют реализовывать самые амбициозные проекты от регионального до международного уровней. В числе приоритетных клиентов российские и транснациональные компании - представители креативных индустрий и высокотехнологичных секторов экономики.

PROPHET - первое в России агентство, специализирующееся на продвижении проектов в сфере интеллектуальной собственности и креативных индустрий. Финалист Национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник" 2019 года. За 4 года работы Агентством было реализовано более 400 проектов, в том числе федерального и международного уровня.

Редакция IPQUORUM

+7 495 710 70 68

news@ipquorum.ru

https://ipquorum.ru/