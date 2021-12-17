Исследователи выяснили, кто сможет погулять на новогодних корпоративах

Вообще не принято проводить корпоративные праздники для коллектива в 17% российских компаний, а из оставшихся только в половине организаций сотрудники твердо уверены, что смогут отпраздновать приближение Нового года вместе. Руководство еще 28% компаний, из тех, где корпоративы в принципе бывают, пока не определились, будут они отмечать в этот раз или предпочтут воздержаться. Такие результаты показал опрос службы исследований онлайн-рекрутинговой компании HeadHunter, проведенный специально для "РГ".

Для половины компаний, отказавшихся от празднования в этом году, основной причиной стала опасность ковида. Еще у четверти просто нет денег на гулянку. В каждой двадцатой компании, решивший в этом году обойтись без новогодней вечеринки, сотрудники сами решили не устраивать корпоратив.

О том, что для них праздник точно состоится и они к нему уже готовятся, сообщили 57% молодых специалистов, а также по 50% маркетологов и юристов. Среди регионов по корпоративной готовности лидируют Иркутская (67% компаний региона точно устоят вечеринку для коллектива) и Кемеровская (64%) области.

В 23% случаев корпоратив будет в модном нынче онлайн-режиме. Примерно в три раза больше компаний дадут возможность своим сотрудникам поднять фужеры с шампанским, сидя за общим столом. В каждом восьмом случае его накроют непосредственно в офисе, для остальных снимут рестораны, кафе и лофты. Еще 15% работодателей пока скрывают, какое именно празднование они готовят.

Полностью за счет работодателя новогоднее празднование устроят 44% компаний, решивших проводить корпоратив. В 32% случаев сотрудников попросят оплатить часть расходов. В каждой четвертой организации работники сами скинутся на мероприятие.

Лишенными корпоратива будут 38% работающих в сфере транспорта и логистики, а также 33% добытчиков сырья.