Закон Ивановской области от 15 декабря 2021 года № 99-ОЗ "О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"

Принят Ивановской областной Думой 10 декабря 2021 года

Настоящий Закон принят в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 16.07.1999 № 165-ФЗ "Об основах обязательного социального страхования", от 29.11.2010 № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" в целях регулирования бюджетных правоотношений.

Статья 1. Основные характеристики бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области (далее - Фонд) на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 14141192453,36 руб., в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (далее - ФОМС) в сумме 13670995900,00 руб., из областного бюджета в сумме 139199710,00 руб.;

2) прогнозируемый общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 14151192453,36 руб.;

3) прогнозируемый дефицит бюджета Фонда в сумме 10000000,00 руб.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2023 и 2024 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2023 год в сумме 14824813994,96 руб., в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета ФОМС в сумме 14419462600,00 руб., из областного бюджета в сумме 60365649,60 руб., и на 2024 год в сумме 15690776555,96 руб., в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета ФОМС в сумме 15272869000,00 руб., из областного бюджета в сумме 60365649,60 руб.;

2) прогнозируемый общий объем расходов бюджета Фонда на 2023 год в сумме 14824813994,96 руб. и на 2024 год в сумме 15690776555,96 руб.

Статья 2. Доходы бюджета Фонда на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Утвердить поступления доходов бюджета Фонда на 2022 год согласно приложению 1 к настоящему Закону и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 3. Распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам Ивановской области и непрограммным направлениям деятельности территориального фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2022 год согласно приложению 3 к настоящему Закону и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 4 к настоящему Закону.

Статья 4. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда на 2022 год

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда на 2022 год согласно приложению 5 к настоящему Закону.

Статья 5. Бюджетные ассигнования на реализацию территориальной программы обязательного медицинского страхования на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Установить общий объем бюджетных ассигнований на реализацию территориальной программы обязательного медицинского страхования на 2022 год в сумме 13748429785,33 руб., на 2023 год в сумме 14419017134,71 руб., на 2024 год в сумме 15271677589,23 руб.

Статья 6. Межбюджетные трансферты из бюджета Фонда другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

Установить, что Фонд направляет бюджетные ассигнования в виде межбюджетных трансфертов бюджетам других территориальных фондов обязательного медицинского страхования в возмещение затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной лицам, застрахованным на территории Ивановской области, в 2022 году в сумме 565185738,00 руб., в 2023 году в сумме 593445025,00 руб. и в 2024 году в сумме 618963161,00 руб. в порядке, установленном правилами обязательного медицинского страхования.

Статья 7. Нормированный страховой запас Фонда на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Установить общий размер средств нормированного страхового запаса Фонда на 2022 год в сумме 1302032229,36 руб., на 2023 год - 1334515913,36 руб., на 2024 год - 1372878680,36 руб.

2. Использовать средства нормированного страхового запаса на следующие цели:

1) дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования;

2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования;

3) финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;

4) софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала;

5) финансовое обеспечение мер по компенсации медицинским организациям недополученных доходов в связи с сокращением объемов медицинской помощи, установленных территориальной программой обязательного медицинского страхования, в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Статья 8. Норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию

Установить норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для страховых медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в Ивановской области, в размере 1 процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам.

Статья 9. Особенности исполнения бюджета Фонда в 2022 году

1. Установить дополнительные основания для внесения в 2022 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Фонда без внесения изменений в настоящий Закон:

1) направление остатков средств бюджета Фонда на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования, образовавшихся по состоянию на 1 января 2022 года в результате неполного использования в 2021 году, сверх объемов, утвержденных настоящим Законом, на указанные цели;

2) перераспределение бюджетных ассигнований между видами расходов классификации расходов бюджета Фонда в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по целевой статье "Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации" раздела "Здравоохранение" классификации расходов бюджетов Российской Федерации;

3) поступление средств от применения в соответствии со статьей 41 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" санкций к медицинским организациям за нарушения, выявленные при проведении контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи, сверх объемов, утвержденных настоящим Законом, направляемых на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;

4) поступление неналоговых доходов сверх объемов, утвержденных настоящим Законом (за исключением средств, указанных в пункте 3 настоящей части), направляемых на дополнительное финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Ивановской области в рамках государственной программы Ивановской области "Развитие здравоохранения Ивановской области";

5) поступление прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования, сверх объемов, утвержденных настоящим Законом, направляемых на дополнительное финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Ивановской области в рамках непрограммных направлений деятельности территориального фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области.

2. Установить, что не использованные в 2021 году межбюджетные трансферты, поступившие в 2022 году в бюджет Фонда в порядке, установленном пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации, направляются Фондом соответственно целям предоставления указанных межбюджетных трансфертов на завершение расчетов за медицинскую помощь, оказанную в 2021 году, с внесением соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись Фонда.

3. Установить, что остатки средств бюджета Фонда по состоянию на 1 января 2022 года, образовавшиеся в связи с неполным использованием в 2021 году нормированного страхового запаса Фонда, за исключением средств межбюджетных трансфертов, подлежащих возврату в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования, направляются на формирование нормированного страхового запаса Фонда на 2022 год.

Статья 10. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 01.01.2022.

Губернатор Ивановской области С.С.Воскресенский







