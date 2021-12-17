Какой сегодня праздник. 17 декабря - День Ракетных войск стратегического назначения

Формирование РВСН было обусловлено обострением военно-политической обстановки в послевоенные годы. Первые ракетные части в СССР появились в 1946-1959 годы. В 1957 году состоялся успешный запуск первой отечественной межконтинентальной баллистической ракеты Р-7, а 15 декабря 1959 года боевая стартовая позиция этих ракет была развернута в Плесецке (Архангельская область).

На сегодняшний день РВСН - одна из главных составляющих стратегических ядерных сил (СЯС) России наряду с морскими стратегическими силами и стратегической авиацией. Около 60 процентов от всех носителей и ядерных зарядов СЯС приходятся на РВСН. Войска постоянно получают новые образцы вооружения и военной техники. Цель РВСН - ядерное сдерживание возможной агрессии и поражение ракетно-ядерными ударами стратегических объектов военного и военно-экономического потенциала противника.

Главный штаб РВСН расположен в поселке Власиха Московской области. С 2010 года войсками командует генерал-полковник Сергей Каракаев. В составе РВСН - три ракетные армии, расположенные во Владимире, Омске и Оренбурге. Офицерские кадры для РВСН готовит Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого (подмосковная Балашиха, ее филиал - в Серпухове).

В этот день во всех частях РВСН проводятся торжественные мероприятия, чествуются ветераны Ракетных войск.

Кстати

Русская православная церковь в 1995 году с благословения Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II провозгласила небесной покровительницей РВСН святую великомученицу Варвару, день памяти которой Церковь отмечает 17 декабря. Ее икона, освященная Патриархом Московским и Всея Руси, находится на Центральном командном пункте Ракетных войск стратегического назначения, а списки с нее - на всех других пунктах управления РВСН.