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Рубрика: Общество

Какой сегодня праздник. 17 декабря - День Ракетных войск стратегического назначения

Текст: Людмила Петрова
Ежегодно 17 декабря в Вооруженных силах России отмечается памятная дата - День Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Он был установлен указом Владимира Путина в 2006 году. Дата выбрана в связи с тем, что в 1959 году 17 декабря вышло постановление правительства СССР о создании нового вида Вооруженных Сил. Отметим, что День РВСН не следует путать с Днем ракетных войск и артиллерии, который отмечается 19 ноября.

Формирование РВСН было обусловлено обострением военно-политической обстановки в послевоенные годы. Первые ракетные части в СССР появились в 1946-1959 годы. В 1957 году состоялся успешный запуск первой отечественной межконтинентальной баллистической ракеты Р-7, а 15 декабря 1959 года боевая стартовая позиция этих ракет была развернута в Плесецке (Архангельская область).

Фото: Скриншот из видео / предоставлено Минобороны РФ
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На сегодняшний день РВСН - одна из главных составляющих стратегических ядерных сил (СЯС) России наряду с морскими стратегическими силами и стратегической авиацией. Около 60 процентов от всех носителей и ядерных зарядов СЯС приходятся на РВСН. Войска постоянно получают новые образцы вооружения и военной техники. Цель РВСН - ядерное сдерживание возможной агрессии и поражение ракетно-ядерными ударами стратегических объектов военного и военно-экономического потенциала противника.

Главный штаб РВСН расположен в поселке Власиха Московской области. С 2010 года войсками командует генерал-полковник Сергей Каракаев. В составе РВСН - три ракетные армии, расположенные во Владимире, Омске и Оренбурге. Офицерские кадры для РВСН готовит Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого (подмосковная Балашиха, ее филиал - в Серпухове).

В этот день во всех частях РВСН проводятся торжественные мероприятия, чествуются ветераны Ракетных войск.

Кстати

Русская православная церковь в 1995 году с благословения Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II провозгласила небесной покровительницей РВСН святую великомученицу Варвару, день памяти которой Церковь отмечает 17 декабря. Ее икона, освященная Патриархом Московским и Всея Руси, находится на Центральном командном пункте Ракетных войск стратегического назначения, а списки с нее - на всех других пунктах управления РВСН.

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