Китай после новых санкций обвинил США в нарушении правил торговли

Пекин отреагировал на ужесточение санкционной политики США в отношении КНР. Напомним, американский Минфин накануне ввел ограничения против восьми китайских IT-компаний, заподозрив их в связях с военными.

Пресс-секретарь посольства КНР в США Лю Пэнъюй заявил, что Китай призывает Вашингтон "немедленно прекратить свою ошибочную практику" введения санкций. По словам дипломата, Пекин примет меры для защиты прав и интересов китайских предприятий и научно-исследовательских институтов.

"Своими действиями США грубо нарушают правила свободной торговли, всерьез угрожают безопасности мировым промышленным и производственно-сбытовым цепочкам", - подчеркнул Лю Пэнъюй (цитата по ТАСС).

Вашингтон также препятствует развитию технологий и серьезно "подрывает благосостояние и интересы людей во всех странах", в том числе в США.

Среди компаний, в отношении которых Минфин США ввел санкции - разработчик программного обеспечения для распознавания лиц, а также производители суперкомпьютеров и систем видеонаблюдения.