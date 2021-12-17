Крашенинников: Число муниципальных образований сократится не менее чем в два раза

Ранее Павел Крашенинников внес в Госдуму этот законопроект вместе с руководителем профильного комитета Совета Федерации Андреем Клишасом. Проект федерального закона подготовлен в развитие положений Конституции РФ о единой системе публичной власти. Для всех мэров установят единый пятилетний срок полномочий, губернаторы смогут отрешать их от должности. Также документ упорядочит структуру местного самоуправления, будет осуществляться постепенный переход к ее одноуровневой организации.

Согласно законопроекту, местное самоуправление осуществляется в городских округах, муниципальных округах и внутригородских территориях (внутригородских муниципальных образованиях) городов федерального значения.

На заседании ассамблеи Свердловского регионального объединения "Депутатская вертикаль" Павел Крашенинников подчеркнул, что местное самоуправление в нынешнем виде "как инструмент не работает".

"На начало прошлого года в России насчитывалось порядка 20 тысяч муниципальных образований. Причем большинство - именно поселенческий уровень, - заявил он. - Но не секрет, что в поселениях уже давно не хватает кадров и ресурсов для эффективного решения вопросов на местах".

В результате, отметил он, администрации поселений все равно переадресуют людей на уровень выше. "А муниципальный район также не горит желанием взваливать на себя дополнительную ответственность, - добавил парламентарий. - В итоге - граждане не знают к кому обратиться".

По его словам, из-за укрупнения количество муниципальных образований сократится не менее чем в два раза. При этом, напомнил Крашенинников, законом устанавливается переходный период до 1 января 2028 года, в течение которого будет осуществляться постепенный переход к одноуровневой организации местного самоуправления.