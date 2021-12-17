Постановление губернатора Курганской области от 17 декабря 2021 года № 168 "О внесении изменения в постановление Губернатора Курганской области от 16 марта 2020 года № 12"

Новости

ВОЗ одобрила экстренное применение вакцины против коронавируса Covovax 00:23
УНИКС, ЦСКА и "Зенит" добились побед в Евролиге 00:05
Австрия узаконила право на медицинский суицид 17.12.2021
Прибывающих из Кении будут отправлять на карантин 17.12.2021
Мишустин освободил от должности главу Росжелдора 17.12.2021
Двое пожарных пострадали при тушении горящего корабля в Петербурге 17.12.2021
Дания с воскресенья ужесточает ограничительные меры по коронавирусу 17.12.2021
Мантуров рассказал о сертификации пассажирского МС-21 17.12.2021
Минстрой рассматривает инициативу о возможности покупки земли на маткапитал 17.12.2021
В Иркутской области открыли Тайшетский алюминиевый завод 17.12.2021
Три человека пострадали при пожаре на строящемся корабле в Петербурге 17.12.2021
Песков рассказал про отношение Путина к "теории двойников" 17.12.2021
Песков назвал уникальной харизму Путина 17.12.2021
В Крыму запретили массовые мероприятия в новогодние праздники 17.12.2021
В Москве начальницу налоговой инспекции отправили под домашний арест 17.12.2021
Байден снова назвал Харрис президентом 17.12.2021
На "Северной верфи" в Петербурге загорелся строящийся корабль 17.12.2021
Предпринимательница из списка Forbes Ольга Миримская арестована за дачу взятки 17.12.2021
Путин по телефону поздравил папу Римского с юбилеем 17.12.2021
Песков призвал не шутить о войне и религии 17.12.2021
В Кировской области началось промышленное производство вакцины "КовиВак" 17.12.2021
Песков рассказал об ожиданиях Запада от президента России 17.12.2021
В Польше уволили командиров солдата, который сбежал в Беларусь 17.12.2021
Новый пешеходный мост открыли между Белорусским и Савеловским вокзалами 17.12.2021
Песков прокомментировал идею создания Турцией новой Османской империи 17.12.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
17 декабря 2021 г.

Постановление губернатора Курганской области от 17 декабря 2021 года № 168 "О внесении изменения в постановление Губернатора Курганской области от 16 марта 2020 года № 12"

Дата подписания 17 декабря 2021 г.
Опубликован 17 декабря 2021 г.

Документ является поправкой к

Постановление губернатора Курганской области от 16 марта 2020 № 12 "О введении режима повышенной готовности"

В целях уточнения содержания нормативного правового акта высшего должностного лица Курганской области постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Курганской области от 16 марта 2020 года № 12 "О введении режима повышенной готовности" следующее изменение:

дополнить пунктом 22 следующего содержания:

"22. Установить, что положения пункта 21 настоящего постановления не применяются при посещении гражданами, достигшими 18 лет, в период с 18 декабря 2021 года по 15 января 2022 года включительно торговых центров и торгово-развлекательных центров.".

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.М.Шумков



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией