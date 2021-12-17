Закон Кемеровской области - Кузбасс от 15 декабря 2021 года № 133-ОЗ "Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"

Принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 15 декабря 2021 года

Статья 1. Основные характеристики областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2022 год:

прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в сумме 194552224,7 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 42359469,7 тыс. рублей;

общий объем расходов областного бюджета в сумме 209770494,3 тыс. рублей;

дефицит областного бюджета в сумме 15218269,6 тыс. рублей, или 10,0 процента от объема доходов областного бюджета на 2022 год без учета безвозмездных поступлений.

2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на плановый период 2023 и 2024 годов:

прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета на 2023 год в сумме 188701222,5 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 39222805,5 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 188350081,6 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 36858391,6 тыс. рублей;

общий объем расходов областного бюджета на 2023 год в сумме 196648097,2 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 193637214,5 тыс. рублей;

дефицит областного бюджета на 2023 год в сумме 7946874,7 тыс. рублей, или 5,3 процента от объема доходов областного бюджета на 2023 год без учета безвозмездных поступлений, и дефицит областного бюджета на 2024 год в сумме 5287132,9 тыс. рублей, или 3,5 процента от объема доходов областного бюджета на 2024 год без учета безвозмездных поступлений.

Статья 2. Нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Кемеровской области - Кузбасса на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Кемеровской области - Кузбасса на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 1 к настоящему Закону.

2. Утвердить дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов), заменяющие дотации (часть дотации) на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов), на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону.

3. Утвердить дифференцированные нормативы отчислений от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, в бюджеты муниципальных образований на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 3 к настоящему Закону.

4. Утвердить дифференцированные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 4 к настоящему Закону.

Статья 3. Нормативы отчислений в областной бюджет от прибыли государственных унитарных предприятий Кемеровской области - Кузбасса

1. Утвердить нормативы отчислений в областной бюджет для государственных унитарных предприятий Кемеровской области - Кузбасса от прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, по итогам деятельности соответственно за 2021, 2022, 2023 год в размере:

5 процентов - для государственных унитарных предприятий Кемеровской области - Кузбасса, основным видом деятельности которых являются пассажирские автоперевозки на коммерческой основе;

10 процентов - для остальных государственных унитарных предприятий Кемеровской области - Кузбасса.

2. Установить срок уплаты в областной бюджет отчислений от прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей:

до 1 июля 2022 года - по итогам деятельности государственных унитарных предприятий Кемеровской области - Кузбасса за 2021 год;

до 1 июля 2023 года - по итогам деятельности государственных унитарных предприятий Кемеровской области - Кузбасса за 2022 год;

до 1 июля 2024 года - по итогам деятельности государственных унитарных предприятий Кемеровской области - Кузбасса за 2023 год.

Статья 4. Доходы областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Утвердить прогнозируемые доходы областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 5 к настоящему Закону.

Статья 5. Бюджетные ассигнования областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований областного бюджета по целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов классификации расходов бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 6 к настоящему Закону.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований областного бюджета по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 7 к настоящему Закону.

3. Утвердить ведомственную структуру расходов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 8 к настоящему Закону.

4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований областного бюджета, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2022 год в сумме 15705448,8 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 16374823,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 16929539,2 тыс. рублей.

5. Утвердить объем расходов на обслуживание государственного долга Кемеровской области - Кузбасса на 2022 год в сумме 2727917,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 4021000,3 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 5172193,2 тыс. рублей, в том числе:

объем расходов на обслуживание государственного внутреннего долга Кемеровской области - Кузбасса на 2022 год в сумме 2665361,8 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 3962406,5 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 5118170,2 тыс. рублей;

объем расходов на обслуживание государственного внешнего долга Кемеровской области - Кузбасса на 2022 год в сумме 62555,2 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 58593,8 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 54023,0 тыс. рублей.

6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований областного бюджета, направляемых на государственную поддержку семьи и детей, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 9 к настоящему Закону.

Статья 6. Условно утвержденные расходы

Утвердить общий объем условно утвержденных расходов областного бюджета на 2023 год в сумме 6276923,9 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 9816630,0 тыс. рублей.

Статья 7. Резервный фонд

Утвердить размер резервного фонда Правительства Кемеровской области - Кузбасса на 2022 год в сумме 100000,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 100000,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 100000,0 тыс. рублей.

Статья 8. Дорожный фонд Кемеровской области - Кузбасса

Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Кемеровской области - Кузбасса на 2022 год в сумме 15370916,5 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 15654223,2 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 17204855,6 тыс. рублей.

Статья 9. Межбюджетные трансферты на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из федерального бюджета, на 2022 год в сумме 39353260,2 тыс. рублей, в том числе дотации 6518106,4 тыс. рублей, субсидии 18422902,6 тыс. рублей, субвенции 6845454,1 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты 7566797,1 тыс. рублей;

на 2023 год в сумме 34948367,5 тыс. рублей, в том числе дотации 1263318,1 тыс. рублей, субсидии 19977418,7 тыс. рублей, субвенции 7319248,7 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты 6388382,0 тыс. рублей;

на 2024 год в сумме 35148616,4 тыс. рублей, в том числе дотации 2267038,1 тыс. рублей, субсидии 23325654,7 тыс. рублей, субвенции 7487164,8 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты 2068758,8 тыс. рублей.

2. Утвердить объем субсидий, подлежащих перечислению из бюджетов муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) в областной бюджет, на 2022 год согласно приложению 10 к настоящему Закону.

3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований, на 2022 год в сумме 98045479,3 тыс. рублей, в том числе дотации 16156670,8 тыс. рублей, субсидии 23353608,1 тыс. рублей, субвенции 52691075,1 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты 5844125,3 тыс. рублей;

на 2023 год в сумме 88974378,7 тыс. рублей, в том числе дотации 8500000,0 тыс. рублей, субсидии 22586580,7 тыс. рублей, субвенции 52409333,6 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты 5478464,4 тыс. рублей;

на 2024 год в сумме 78761607,0 тыс. рублей, в том числе дотации 7500000,0 тыс. рублей, субсидии 17294124,2 тыс. рублей, субвенции 52412188,5 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты 1555294,3 тыс. рублей.

Утвердить перечень субсидий бюджетам муниципальных образований, предоставляемых из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 11 к настоящему Закону.

Установить, что Управление Федерального казначейства по Кемеровской области - Кузбассу вправе осуществлять в 2022 году на основании решений главных распорядителей средств областного бюджета полномочия получателя средств областного бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета в местные бюджеты в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, в целях софинансирования (финансового обеспечения) которых предоставляются такие межбюджетные трансферты, в порядке, установленном Федеральным казначейством.

Установить критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) на 2022 год 1,82, на 2023 год 1,81, на 2024 год 1,75.

Утвердить распределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложениям 12 - 15 к настоящему Закону.

4. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых федеральному бюджету, на 2022 год в сумме 3668,3 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 3668,3 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 3668,3 тыс. рублей.

5. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации, на 2022 год в сумме 67000,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 67000,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 67000,0 тыс. рублей.

Статья 10. Источники финансирования дефицита областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Утвердить источники финансирования дефицита областного бюджета по статьям и видам источников финансирования дефицита областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 16 к настоящему Закону.

Статья 11. Верхний предел государственного долга Кемеровской области - Кузбасса

Установить верхний предел государственного внутреннего долга Кемеровской области - Кузбасса на 1 января 2023 года в сумме 62046375,1 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Кемеровской области - Кузбасса в валюте Российской Федерации - 0,0 тыс. рублей; на 1 января 2024 года в сумме 69981975,2 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Кемеровской области - Кузбасса в валюте Российской Федерации - 0,0 тыс. рублей; на 1 января 2025 года в сумме 75333518,9 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Кемеровской области - Кузбасса в валюте Российской Федерации - 0,0 тыс. рублей.

Установить верхний предел государственного внешнего долга Кемеровской области - Кузбасса на 1 января 2023 года в сумме 174282,5 тыс. долларов США, или 5859378,6 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Кемеровской области - Кузбасса в иностранной валюте 0,0 тыс. долларов США; на 1 января 2024 года в сумме 160686,9 тыс. долларов США, или 5402294,2 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Кемеровской области - Кузбасса в иностранной валюте 0,0 тыс. долларов США; на 1 января 2025 года в сумме 147091,3 тыс. долларов США, или 4945209,8 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Кемеровской области - Кузбасса в иностранной валюте 0,0 тыс. долларов США.

Статья 12. Государственные заимствования Кемеровской области - Кузбасса

Утвердить Программу государственных внутренних заимствований Кемеровской области - Кузбасса на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 17 к настоящему Закону.

Утвердить Программу государственных внешних заимствований Кемеровской области - Кузбасса на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 18 к настоящему Закону.

Статья 13. Предоставление государственных гарантий Кемеровской области - Кузбасса

1. Утвердить объем бюджетных ассигнований на возможное исполнение выданных государственных гарантий Кемеровской области - Кузбасса на 2022 год в сумме 1000000,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

2. С целью недопущения роста государственного внутреннего долга Кемеровской области - Кузбасса объявить мораторий на предоставление государственных гарантий Кемеровской области - Кузбасса до 1 января 2025 года.

3. Утвердить Программу государственных гарантий Кемеровской области - Кузбасса на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 19 к настоящему Закону.

Статья 14. Размеры выплат по отдельным публично-нормативным обязательствам

Утвердить размеры ежемесячных денежных выплат, установленных законами Кемеровской области "О мерах социальной поддержки отдельной категории ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда", "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий":

ветеранам Великой Отечественной войны, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, - 704 рубля;

ветеранам труда - 470 рублей;

реабилитированным лицам - 820 рублей;

лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, - 704 рубля.

Статья 15. Индексация размера пособия на ребенка

Установить коэффициент индексации размера пособия на ребенка, предусмотренного статьей 3 Закона Кемеровской области "О размере, порядке назначения и выплаты пособия на ребенка", с 1 января 2022 года 1,04.

Статья 16. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям Кемеровской области - Кузбасса), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

1. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям Кемеровской области - Кузбасса), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг предоставляются в случаях, связанных с:

1) стимулированием развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитием малых форм хозяйствования;

2) поддержкой сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства;

3) возмещением части затрат на восстановление неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения;

4) возмещением части затрат на повышение продуктивности в молочном животноводстве;

5) развитием товарного рыбоводства;

6) поддержкой животноводства;

7) финансовым обеспечением (возмещением) затрат в сфере создания системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации;

8) возмещением части затрат на проведение сезонных полевых работ;

9) проведением гидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых почв на пашне;

10) оказанием содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами;

11) поддержкой производства масличных культур;

12) возмещением производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур;

13) возмещением части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса;

14) развитием сельского туризма;

15) возмещением части затрат промышленных предприятий оборонно-промышленного комплекса, реализующих мероприятия по диверсификации;

16) возмещением части затрат промышленных предприятий на оплату услуг ресурсоснабжающих организаций по подключению к коммунальной инфраструктуре в рамках реализации инвестиционного проекта;

17) возмещением промышленным предприятиям части затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями;

18) возмещением части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования;

19) возмещением части затрат, связанных с сертификацией, декларированием, государственной регистрацией продукции, регистрацией медицинских изделий предприятиями легкой промышленности;

20) возмещением части затрат, связанных с маркировкой продукции средствами идентификации предприятиями легкой промышленности;

21) поддержкой автомобильного транспорта и железнодорожного транспорта пригородного сообщения по регулируемым тарифам;

22) возмещением части затрат организациям воздушного транспорта, осуществляющим перевозку пассажиров по региональным маршрутам;

23) обеспечением трансляции в эфире региональных телерадиоканалов и предоставлением информационно-телекоммуникационных услуг с использованием спутниковой связи;

24) осуществлением государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации (Кемеровской области - Кузбассе);

25) финансовым обеспечением затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, связанных с деятельностью технопарков в Кемеровской области - Кузбассе;

26) реализацией мероприятий по созданию рабочих мест (в том числе дистанционных) для трудоустройства незанятых родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей;

27) реализацией мероприятий по организации стажировки выпускников образовательных организаций в целях приобретения ими опыта работы в рамках мероприятий по содействию занятости населения;

28) реализацией мероприятий по содействию занятости граждан, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы;

29) реализацией мероприятий по созданию рабочих мест, в том числе дистанционных, для трудоустройства незанятых инвалидов;

30) реализацией мероприятий по сопровождению трудоустроенных инвалидов в форме трудового кураторства;

31) возмещением части транспортных расходов и расходов на проживание туристов, связанных с предоставлением туристских услуг в рамках проекта "Юный турист Кузбасса";

32) возмещением затрат на отбор и передачу в упорядоченном состоянии в государственные архивы Кузбасса архивных документов, отнесенных к собственности Кемеровской области - Кузбасса;

33) компенсацией поставщикам социальных услуг, включенным в реестр поставщиков социальных услуг, но не участвующим в выполнении государственного задания (заказа), стоимости социальных услуг, предоставленных гражданам в соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных услуг;

34) возмещением затрат, возникающих при перевозке отдельных категорий лиц, имеющих право на меры социальной поддержки;

35) возмещением затрат, связанных с проведением стажировки граждан, заключивших социальный контракт на реализацию мероприятия по прохождению профессионального обучения или получению дополнительного профессионального образования;

36) возмещением недополученных доходов в связи с оформлением отдельными категориями граждан ипотечных жилищных кредитов (займов).

2. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям Кемеровской области - Кузбасса), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг предоставляются в порядке, установленном Правительством Кемеровской области - Кузбасса.

Статья 17. Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями Кемеровской области - Кузбасса

1. Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями Кемеровской области - Кузбасса, предоставляются:

1) для оплаты труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь гражданам в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, и компенсации их расходов на оказание бесплатной юридической помощи в соответствии с Законом Кемеровской области "Об оказании бесплатной юридической помощи отдельным категориям граждан Российской Федерации";

2) для реализации социальных проектов, направленных на обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности, социальную адаптацию и интеграцию инвалидов и их семей;

3) для компенсации поставщикам социальных услуг, включенным в реестр поставщиков социальных услуг, но не участвующим в выполнении государственного задания (заказа), стоимости социальных услуг, предоставленных гражданам в соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных услуг;

4) для реализации социальных проектов, направленных на улучшение качества жизни пожилых людей, социальную реабилитацию лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации;

5) для реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C;

6) для организации мероприятий по адресной поддержке повышения производительности труда на предприятиях;

7) для финансового обеспечения государственной поддержки субъектов Российской Федерации в целях достижения результатов национального проекта "Производительность труда";

8) для финансового обеспечения предоставления услуг в сфере развития цифровой экономики и урбанистики в Кемеровской области - Кузбассе;

9) для создания рабочих мест для наркозависимых лиц, проходящих социальную реабилитацию и ресоциализацию в негосударственных реабилитационных организациях;

10) для реализации мероприятий по содействию занятости граждан, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы;

11) для финансового обеспечения содействия в реализации социальных проектов и программ на территории Кемеровской области - Кузбасса;

12) для финансового обеспечения получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам;

13) для финансового обеспечения получения среднего профессионального образования в частных профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования;

14) для финансового обеспечения содействия в реализации научных, образовательных, технологических проектов и программ;

15) для реализации мероприятий в сфере физической культуры и спорта;

16) для реализации мероприятий в сфере молодежной политики;

17) для реализации мероприятий в сфере молодежной политики (предоставление грантов в форме субсидий);

18) для реализации мероприятий в сфере туризма;

19) для финансового обеспечения создания благоприятных условий для развития туристской индустрии на территории СТК "Шерегеш", обеспечивающей потребности граждан при совершении путешествий, создания новых рабочих мест, сохранения объектов туристского показа, рационального использования природного и культурного наследия;

20) для осуществления деятельности в сфере культуры и искусства, духовного развития личности, патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания граждан Российской Федерации, развития межнационального сотрудничества, социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов, сохранения и защиты самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации;

21) для реализации мероприятий по охране и в соответствии с установленными требованиями содержанию объектов (в том числе зданий, сооружений), имеющих историческое, культовое, культурное значение;

22) для финансового обеспечения текущей деятельности автономной некоммерческой организации "Хоккейный клуб "Кузбасс";

23) для финансового обеспечения содействия в реализации на территории Кемеровской области - Кузбасса социальных проектов и программ, осуществления деятельности в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания граждан, строительства и содержания мемориального комплекса, посвященного защитникам Отечества;

24) для поддержки животноводства;

25) для стимулирования развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развития малых форм хозяйствования для поддержки сельскохозяйственных потребительских кооперативов;

26) для создания системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации;

27) для финансового обеспечения текущей деятельности некоммерческой организации "Фонд Кемеровской области - Кузбасса по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков";

28) для финансового обеспечения создания (капитализации) и (или) деятельности (докапитализации) регионального фонда развития промышленности, созданного в организационно-правовой форме, предусмотренной частью 1 статьи 11 Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации";

29) для финансового обеспечения текущей деятельности некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса";

30) для обеспечения осуществления экспорта товаров (работ, услуг) субъектами малого среднего предпринимательства при поддержке центра поддержки экспорта;

31) для докапитализации микрофинансовых организаций Кемеровской области - Кузбасса.

2. Утвердить объем бюджетных ассигнований для предоставления субсидий:

1) негосударственной некоммерческой организации "Адвокатская палата Кемеровской области", не являющейся государственным учреждением Кемеровской области - Кузбасса, для оплаты труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь гражданам в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, и компенсации их расходов на оказание бесплатной юридической помощи на 2022 год в сумме 100,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 100,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 100,0 тыс. рублей;

2) некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями Кемеровской области - Кузбасса, для реализации социальных проектов, направленных на обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности, социальную адаптацию и интеграцию инвалидов и их семей, на 2022 год в сумме 1500,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 1500,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 1500,0 тыс. рублей;

3) некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями Кемеровской области - Кузбасса, для компенсации поставщикам социальных услуг, включенным в реестр поставщиков социальных услуг, но не участвующим в выполнении государственного задания (заказа), стоимости социальных услуг, предоставленных гражданам в соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных услуг, на 2022 год в сумме 7890,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 7890,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 7890,0 тыс. рублей;

4) некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями Кемеровской области - Кузбасса, для реализации социальных проектов, направленных на улучшение качества жизни пожилых людей, социальную реабилитацию лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, на 2022 год в сумме 260,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 260,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 260,0 тыс. рублей;

5) социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями Кемеровской области - Кузбасса, для реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C на 2022 год в сумме 2000,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 2000,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 2000,0 тыс. рублей;

6) Автономной некоммерческой организации "Центр компетенций Кузбасса" для финансового обеспечения организации мероприятий по адресной поддержке повышения производительности труда на предприятиях на 2022 год в сумме 6235,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 3827,1 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 3827,1 тыс. рублей;

7) Автономной некоммерческой организации "Центр компетенций Кузбасса" для финансового обеспечения государственной поддержки субъектов Российской Федерации - участников национального проекта "Производительность труда" на 2022 год в сумме 20029,2 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 20003,4 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 20613,4 тыс. рублей;

8) Автономной некоммерческой организации "Развитие цифровой экономики Кузбасса" на финансовое обеспечение предоставления услуг в сфере развития цифровой экономики и урбанистики в Кемеровской области - Кузбассе на 2022 год в сумме 12350,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 11350,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 11350,0 тыс. рублей;

9) социально ориентированным некоммерческим организациям, внесенным в реестр регионального сегмента Национальной системы комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ, для создания рабочих мест для наркозависимых лиц, проходящих социальную реабилитацию и ресоциализацию в негосударственных реабилитационных организациях, на 2022 год в сумме 200,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 200,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 200,0 тыс. рублей;

10) некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями Кемеровской области - Кузбасса, для реализации мероприятий по содействию занятости граждан, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, на 2022 год в сумме 137,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 137,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 137,0 тыс. рублей;

11) автономной некоммерческой организации "Дирекция социальных проектов и программ" для финансового обеспечения содействия в реализации социальных проектов и программ на территории Кемеровской области - Кузбасса на 2022 год в сумме 25162,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей;

12) некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями Кемеровской области - Кузбасса, для финансового обеспечения получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, на 2022 год в сумме 111516,3 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 111516,3 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 111516,3 тыс. рублей;

13) некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями Кемеровской области - Кузбасса, для финансового обеспечения получения среднего профессионального образования в частных профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, на 2022 год в сумме 22051,5 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 22051,5 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 22051,5 тыс. рублей;

14) автономной некоммерческой организации "Научно- образовательный центр "Кузбасс" для финансового обеспечения содействия в реализации научных, образовательных, технологических проектов и программ на 2022 год в сумме 26145,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 19500,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 19500,0 тыс. рублей;

15) социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями Кемеровской области - Кузбасса, для реализации мероприятий в сфере физической культуры и спорта на 2022 год в сумме 1520,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 1520,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 1520,0 тыс. рублей;

16) социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями Кемеровской области - Кузбасса, для реализации мероприятий в сфере молодежной политики на 2022 год в сумме 480,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 480,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 480,0 тыс. рублей;

17) некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями Кемеровской области - Кузбасса, для реализации мероприятий в сфере молодежной политики (предоставление грантов в форме субсидий) на 2022 год в сумме 10000,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 10000,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 10000,0 тыс. рублей;

18) социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями Кемеровской области - Кузбасса, для реализации мероприятий в сфере туризма на 2022 год в сумме 5300,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 3300,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 3300,0 тыс. рублей;

19) автономной некоммерческой организации "Управляющая компания спортивно-туристический комплекс "Шерегеш" для финансового обеспечения создания благоприятных условий для развития туристской индустрии на территории СТК "Шерегеш", обеспечивающей потребности граждан при совершении путешествий, создания новых рабочих мест, сохранения объектов туристского показа, рационального использования природного и культурного наследия, на 2022 год в сумме 32497,8 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей;

20) социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями Кемеровской области - Кузбасса, для осуществления деятельности в сфере культуры и искусства, духовного развития личности, патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания граждан Российской Федерации, развития межнационального сотрудничества, социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов, сохранения и защиты самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации, на 2022 год в сумме 3500,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 3500,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 3500,0 тыс. рублей;

21) некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями Кемеровской области - Кузбасса, для реализации мероприятий по охране и в соответствии с установленными требованиями содержанию объектов (в том числе зданий, сооружений), имеющих историческое, культовое, культурное значение, на 2022 год в сумме 3587,2 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 3587,2 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 3587,2 тыс. рублей;

22) автономной некоммерческой организации "Хоккейный клуб "Кузбасс" для финансового обеспечения текущей деятельности на 2022 год в сумме 150000,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 150000,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 150000,0 тыс. рублей;

23) автономной некоммерческой организации "Мемориальный комплекс защитнику Отечества" для финансового обеспечения содействия в реализации на территории Кемеровской области - Кузбасса социальных проектов и программ, осуществления деятельности в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания граждан, строительства и содержания мемориального комплекса, посвященного защитникам Отечества, на 2022 год в сумме 2599,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей;

24) сельскохозяйственным потребительским кооперативам для поддержки животноводства на 2022 год в сумме 52700,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 52700,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 52700,0 тыс. рублей;

25) сельскохозяйственным потребительским кооперативам для стимулирования развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развития малых форм хозяйствования на 2022 год в сумме 11880,8 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 11880,8 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 11880,8 тыс. рублей;

26) сельскохозяйственным потребительским кооперативам для создания системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации на 2022 в сумме 7840,2 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 17077,3 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 25324,7 тыс. рублей;

27) некоммерческой организации "Фонд Кемеровской области - Кузбасса по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков" для финансового обеспечения текущей деятельности на 2022 год в сумме 8154,4 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 8154,4 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 8154,4 тыс. рублей;

28) Фонду развития промышленности Кузбасса для финансового обеспечения создания (капитализации) и (или) деятельности (докапитализации) регионального фонда развития промышленности, созданного в организационно-правовой форме, предусмотренной частью 1 статьи 11 Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации", на 2022 год в сумме 25000,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 23000,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 23000,0 тыс. рублей;

29) некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса" для финансового обеспечения текущей деятельности на 2022 год в сумме 118646,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 114034,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 114034,0 тыс. рублей;

30) автономной некоммерческой организации "Центр поддержки экспорта Кузбасса" для обеспечения осуществления экспорта товаров (работ, услуг) субъектами малого и среднего предпринимательства при поддержке центра поддержки экспорта на 2022 год в сумме 19180,2 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 19818,4 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 18500,7 тыс. рублей;

31) Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки предпринимательства Кузбасса для докапитализации микрофинансовых организаций Кемеровской области - Кузбасса на 2022 год в сумме 41237,2 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 69072,2 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 79381,5 тыс. рублей.

3. Порядок предоставления субсидий, предусмотренных настоящей статьей, устанавливается Правительством Кемеровской области - Кузбасса.

Статья 18. Бюджетный кредит на пополнение остатка средств на едином счете областного бюджета

Установить, что Министерство финансов Кузбасса является уполномоченным органом на получение бюджетного кредита на пополнение остатка средств на едином счете областного бюджета и на осуществление предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и Кемеровской области - Кузбасса действий, связанных с получением данного кредита.

Статья 19. Бюджетные кредиты бюджетам муниципальных районов (городских округов, муниципальных округов) Кемеровской области - Кузбасса

1. Установить, что бюджетные кредиты бюджетам муниципальных районов (городских округов, муниципальных округов) Кемеровской области - Кузбасса предоставляются из областного бюджета для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных районов (городских округов, муниципальных округов) Кемеровской области - Кузбасса, для частичного покрытия дефицитов бюджетов муниципальных районов (городских округов, муниципальных округов) Кемеровской области - Кузбасса.

Бюджетные кредиты могут быть предоставлены только тем муниципальным районам (городским округам, муниципальным округам) Кемеровской области - Кузбасса, которые не имеют просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед областным бюджетом.

Бюджетные кредиты предоставляются на условиях возмездности и возвратности.

Бюджетные кредиты муниципальным районам (городским округам, муниципальным округам) Кемеровской области - Кузбасса могут быть предоставлены на основании договора, заключенного Министерством финансов Кузбасса с администрациями муниципальных районов (городских округов, муниципальных округов).

Установить проценты за пользование бюджетными кредитами для частичного покрытия дефицитов бюджетов муниципальных районов (городских округов, муниципальных округов) Кемеровской области - Кузбасса, покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных районов (городских округов, муниципальных округов) Кемеровской области - Кузбасса, в размере 0,1 процента годовых от суммы предоставляемого бюджетного кредита.

Предоставление, использование и возврат муниципальными районами (городскими округами, муниципальными округами) Кемеровской области - Кузбасса бюджетных кредитов осуществляются в порядке, установленном высшим исполнительным органом государственной власти Кемеровской области - Кузбасса.

Бюджетные кредиты предоставляются муниципальным районам (городским округам, муниципальным округам) Кемеровской области - Кузбасса без предоставления ими обеспечения исполнения своих обязательств по возврату бюджетного кредита и процентов за пользование бюджетным кредитом.

2. Установить бюджетные ассигнования для предоставления бюджетных кредитов бюджетам муниципальных районов (городских округов, муниципальных округов) Кемеровской области - Кузбасса:

для частичного покрытия дефицитов бюджетов муниципальных районов (городских округов, муниципальных округов) Кемеровской области - Кузбасса на срок, выходящий за пределы финансового года, на 2022 год в сумме 1906130,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 329392,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 329392,0 тыс. рублей;

для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных районов (городских округов, муниципальных округов) Кемеровской области - Кузбасса, на срок, не выходящий за пределы финансового года, на 2022 год в сумме 1000000,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 1000000,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 1000000,0 тыс. рублей.

Статья 20. Особенности использования бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса

В 2022 году не допускается увеличение численности государственных гражданских служащих Кемеровской области - Кузбасса, работников органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, не являющихся государственными гражданскими служащими Кемеровской области - Кузбасса, за исключением решений, связанных с исполнением переданных государственных полномочий Российской Федерации.

Статья 21. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

Губернатор Кемеровской области - Кузбасса С.Е.Цивилев







