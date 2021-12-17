Закон Липецкой области от 13 декабря 2021 года № 28-ОЗ "Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"

Принят Липецким областным Советом депутатов 9 декабря 2021 года

Статья 1. Основные характеристики областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2022 год:

1) общий объем доходов областного бюджета в сумме 75 911 489 656,15 рубля (далее - руб.), в том числе безвозмездные поступления в сумме 16 713 736 867,21 руб.;

2) общий объем расходов областного бюджета в сумме 85 455 083 156,15 руб.;

3) дефицит областного бюджета в сумме 9 543 593 500,00 руб.;

2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2023 год и на 2024 год:

1) общий объем доходов областного бюджета на 2023 год в сумме 73 744 755 333,31 руб., в том числе безвозмездные поступления в сумме 17 240 822 279,43 руб. и на 2024 год в сумме 77 490 969 448,38 руб., в том числе безвозмездные поступления 21 877 870 900,00 руб.;

2) общий объем расходов областного бюджета на 2023 год в сумме 81 159393 911,88 руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 929 619 768,45 руб. и на 2024 год в сумме 87 235 627 398,38 руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 3 363 384 170,41 руб.;

3) дефицит областного бюджета на 2023 год в сумме 7 414 638 578,57 руб., на 2024 год в сумме 9 744 657 950,00 руб.

3. Утвердить источники финансирования дефицита областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 1 к настоящему Закону.

Статья 2. Нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Липецкой области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных районов и городских округов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону.

2. Утвердить дифференцированные нормативы отчислений по доходам от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащим зачислению в областной бюджет, в бюджеты муниципальных районов, городских округов и городских поселений на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 3 к настоящему Закону.

3. Утвердить в соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Липецкой области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 4 к настоящему Закону.

Статья 3. Предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся областными государственными учреждениями и областными государственными унитарными предприятиями

Утвердить распределение бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся областными государственными учреждениями и областными государственными унитарными предприятиями, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 5 к настоящему Закону.

Статья 4. Особенности исполнения доходной части областного бюджета

Установить, что областными государственными унитарными предприятиями перечисляется в областной бюджет часть прибыли, остающейся по результатам работы за год после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет, в размере не менее 50 процентов.

Статья 5. Доходы областного бюджета на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить объем плановых назначений областного бюджета по видам доходов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 6 к настоящему Закону.

2. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доходы областного бюджета на 2022 год в сумме 16 713 736 867,21 руб., на 2023 год в сумме 17 240 822 279,43 руб., на 2024 год в сумме 21 877 870 900,00 руб.

3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предусмотренных к получению из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2022 год в сумме 15 449 679 000,00 руб., на 2023 год в сумме 16 096 233 500,00 руб., на 2024 год в сумме 21 877 870 900,00 руб. согласно приложению 7 к настоящему Закону.

4. Утвердить объем безвозмездных поступлений от государственных (муниципальных) организаций на 2022 год в сумме 1 264 057 867,21 руб., на 2023 год в сумме 1 144 588 779,43 руб. согласно приложению 8 к настоящему Закону.

Статья 6. Бюджетные ассигнования областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 9 к настоящему Закону.

2. Утвердить ведомственную структуру расходов областного бюджета на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 10 к настоящему Закону.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам Липецкой области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 11 к настоящему Закону.

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам Липецкой области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 12 к настоящему Закону.

5. Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Липецкой области на 2022 год в сумме 10 291 045 422,00 руб., на 2023 год в сумме 11 746 121 032,00 руб. и на 2024 год в сумме 14 278 256 966,00 руб., в том числе на уплату процентов за рассрочку бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения), на 2022 год в сумме 268 158,50 руб., на 2023 год в сумме 268 158,50 руб., на 2024 год в сумме 268 158,50 руб.

6. Утвердить объем резервного фонда администрации Липецкой области на 2022 год в сумме 500 000 000,00 руб., на 2023 год в сумме 200 000 000,00 руб. и на 2024 год в сумме 200 000 000,00 руб.

7. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2022 год в сумме 6 487 840 940,00 руб., на 2023 год в сумме 6 787 241 240,00 руб. и на 2024 год в сумме 6 985 042 540,00 руб.

8. Установить, что общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение государственных гарантий Липецкой области в валюте Российской Федерации по возможным гарантийным случаям, планируемым за счет источников финансирования дефицита областного бюджета, составляет в 2022 году - 7 692 000,00 руб., в 2023 году - 7 692 000,00 руб., в 2024 году - 7 692 000,00 руб.

9. Установить, что бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета в областной бюджет на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, утвержденные в составе источников финансирования дефицита областного бюджета, направляются на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов.

Статья 7. Особенности исполнения областного бюджета в социально-культурной сфере

1. Утвердить перечень муниципальных учреждений, оказывающих услуги в соответствии с государственными полномочиями, переданными органам местного самоуправления в сфере образования, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в соответствии с Законом Липецкой области от 18 сентября 2015 года № 440-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по организации предоставления образования лицам, осужденным к лишению свободы" согласно приложению 13 к настоящему Закону.

2. Установить нормативы финансирования расходов дошкольных и общеобразовательных организаций по оплате труда с начислениями на одного воспитанника, учащегося на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в части расходов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях согласно приложению 14 к настоящему Закону.

3. Установить нормативы финансирования расходов дошкольных и общеобразовательных организаций по обеспечению образовательного процесса на одного воспитанника, учащегося на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в части расходов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях согласно приложению 15 к настоящему Закону.

Статья 8. Предоставление бюджетных кредитов местным бюджетам

1. Установить, что бюджетные кредиты местным бюджетам предоставляются из областного бюджета на покрытие временного кассового разрыва, возникающего при исполнении местного бюджета, частичное покрытие дефицита местного бюджета, погашение долговых обязательств в виде обязательств по бюджетным кредитам и кредитам, полученным местным бюджетом от кредитных организаций, без предоставления местными бюджетами обеспечения исполнения своих обязательств по возврату указанных кредитов и уплате процентных платежей, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита областного бюджета на эти цели в 2022 году в сумме 1 618 400 000,00 руб., в 2023 году в сумме 1 368 400 000,00 руб., в 2024 году в сумме 1 118 400 000,00 руб.

2. Установить плату за пользование указанными в части 1 настоящей статьи бюджетными кредитами в размере 0,1 процента годовых.

3. Порядок предоставления, использования и возврата муниципальными образованиями Липецкой области бюджетных кредитов местным бюджетам из областного бюджета и Правила проведения реструктуризации денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) по бюджетным кредитам, предоставленным местным бюджетам из областного бюджета, устанавливаются нормативными правовыми актами администрации Липецкой области.

Статья 9. Условия урегулирования задолженности должников по денежным обязательствам перед Липецкой областью

Управление финансов Липецкой области в соответствии с пунктом 4 статьи 93.8 Бюджетного кодекса Российской Федерации вправе принимать решения о заключении мировых соглашений, устанавливающих условия урегулирования задолженности должников по денежным обязательствам перед Липецкой областью, следующими способами:

- предоставление отсрочки исполнения обязательств;

- предоставление рассрочки исполнения обязательств;

- изменение величины процентов за пользование денежными средствами, пеней и штрафов;

- предоставление отступного;

- новация обязательств.

Статья 10. Государственные внутренние заимствования, государственный внутренний долг и предоставление государственных гарантий Липецкой области

1. Утвердить верхний предел государственного внутреннего долга Липецкой области на 1 января 2023 года в сумме 12 075 762 098,73 руб., в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Липецкой области в сумме 1 204 360 000,00 руб.

Утвердить сумму средств, направляемых на погашение реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам в 2022 году:

по Дополнительному соглашению от 07 октября 2020 года № 7/6/5/5/5/5 к Соглашению от 29 апреля 2015 года № 01-01-06/06-54 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 60 750 000,00 руб.;

по Дополнительному соглашению от 07 октября 2020 года № 7/6/5/5/5/5 к Соглашению от 09 октября 2015 года № 01-01-06/06-168 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 26 319 600,00 руб.;

по Дополнительному соглашению от 07 октября 2020 года № 7/6/5/5/5/5 к Соглашению от 20 февраля 2016 года № 01-01-06/06-22 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 104 599 350,00 руб.;

по Дополнительному соглашению от 07 октября 2020 года № 7/6/5/5/5/5 к Соглашению от 28 июля 2016 года № 01-01-06/06-127 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 26 344 550,00 руб.;

по Дополнительному соглашению от 07 октября 2020 года № 7/6/5/5/5/5 к Соглашению от 19 мая 2017 года № 01-01-06/06-153 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 63 059 400,00 руб.;

по Дополнительному соглашению от 07 октября 2020 года № 7/6/5/5/5/5 к Соглашению от 28 июля 2017 года № 01-01-06/06-203 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 23 347 450,00 руб.

Утвердить сумму средств, направляемых на уплату процентов за рассрочку бюджетных кредитов в 2022 году:

по Дополнительному соглашению от 07 октября 2020 года № 5 к Соглашению от 16 декабря 2010 года № 01-01-06/06-547 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 384 948,00 руб.;

по Дополнительному соглашению от 10 апреля 2015 года № 2 к Соглашению от 23 апреля 2010 года № 01-01-06/06-117 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) в сумме 217 785,55 руб.;

по Дополнительному соглашению от 10 апреля 2015 года № 2 к Соглашению от 01 декабря 2011 года № 01-01-06/06-459 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) в сумме 50 372,95 руб.;

по Дополнительному соглашению от 07 октября 2020 года № 7/6/5/5/5/5 к Соглашению от 29 апреля 2015 года № 01-01-06/06-54 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 1 027 590,41 руб.;

по Дополнительному соглашению от 07 октября 2020 года № 7/6/5/5/5/5 к Соглашению от 09 октября 2015 года № 01-01-06/06-168 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 445 197,83 руб.;

по Дополнительному соглашению от 07 октября 2020 года № 7/6/5/5/5/5 к Соглашению от 20 февраля 2016 года № 01-01-06/06-22 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 1 769 305,17 руб.;

по Дополнительному соглашению от 07 октября 2020 года № 7/6/5/5/5/5 к Соглашению от 28 июля 2016 года № 01-01-06/06-127 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 445 619,87 руб.;

по Дополнительному соглашению от 07 октября 2020 года № 7/6/5/5/5/5 к Соглашению от 19 мая 2017 года № 01-01-06/06-153 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 1 066 654,07 руб.;

по Дополнительному соглашению от 07 октября 2020 года № 7/6/5/5/5/5 к Соглашению от 28 июля 2017 года № 01-01-06/06-203 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 394 923,72 руб.

2. Утвердить верхний предел государственного внутреннего долга Липецкой области на 1 января 2024 года в сумме 12 656 557 748,73 руб., в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Липецкой области в сумме 1 446 668 000,00 руб.

Утвердить сумму средств, направляемых на погашение реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам в 2023 году:

по Дополнительному соглашению от 07 октября 2020 года № 7/6/5/5/5/5 к Соглашению от 29 апреля 2015 года № 01-01-06/06-54 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 60 750 000,00 руб.;

по Дополнительному соглашению от 07 октября 2020 года № 7/6/5/5/5/5 к Соглашению от 09 октября 2015 года № 01-01-06/06-168 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 26 319 600,00 руб.;

по Дополнительному соглашению от 07 октября 2020 года № 7/6/5/5/5/5 к Соглашению от 20 февраля 2016 года № 01-01-06/06-22 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 104 599 350,00 руб.;

по Дополнительному соглашению от 07 октября 2020 года № 7/6/5/5/5/5 к Соглашению от 28 июля 2016 года № 01-01-06/06-127 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 26 344 550,00 руб.;

по Дополнительному соглашению от 07 октября 2020 года № 7/6/5/5/5/5 к Соглашению от 19 мая 2017 года № 01-01-06/06-153 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 63 059 400,00 руб.;

по Дополнительному соглашению от 07 октября 2020 года № 7/6/5/5/5/5 к Соглашению от 28 июля 2017 года № 01-01-06/06-203 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 23 347 450,00 руб.

Утвердить сумму средств, направляемых на уплату процентов за рассрочку бюджетных кредитов в 2023 году:

по Дополнительному соглашению от 07 октября 2020 года № 5 к Соглашению от 16 декабря 2010 года № 01-01-06/06-547 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 384 948,00 руб.;

по Дополнительному соглашению от 10 апреля 2015 года № 2 к Соглашению от 23 апреля 2010 года № 01-01-06/06-117 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) в сумме 217 785,55 руб.;

по Дополнительному соглашению от 10 апреля 2015 года № 2 к Соглашению от 01 декабря 2011 года № 01-01-06/06-459 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) в сумме 50 372,95 руб.;

по Дополнительному соглашению от 07 октября 2020 года № 7/6/5/5/5/5 к Соглашению от 29 апреля 2015 года № 01-01-06/06-54 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 966 840,42 руб.;

по Дополнительному соглашению от 07 октября 2020 года № 7/6/5/5/5/5 к Соглашению от 09 октября 2015 года № 01-01-06/06-168 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 418 878,24 руб.;

по Дополнительному соглашению от 07 октября 2020 года № 7/6/5/5/5/5 к Соглашению от 20 февраля 2016 года № 01-01-06/06-22 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 1 664 705,82 руб.;

по Дополнительному соглашению от 07 октября 2020 года № 7/6/5/5/5/5 к Соглашению от 28 июля 2016 года № 01-01-06/06-127 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 419 275,31 руб.;

по Дополнительному соглашению от 07 октября 2020 года № 7/6/5/5/5/5 к Соглашению от 19 мая 2017 года № 01-01-06/06-153 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 1 003 594,67 руб.;

по Дополнительному соглашению от 07 октября 2020 года № 7/6/5/5/5/5 к Соглашению от 28 июля 2017 года № 01-01-06/06-203 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 371 576,26 руб.

3. Утвердить верхний предел государственного внутреннего долга Липецкой области на 1 января 2025 года в сумме 16 876 761 827,30 руб., в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Липецкой области в сумме 1 688 976 000,00 руб.

Утвердить сумму средств, направляемых на погашение реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам в 2024 году:

по Дополнительному соглашению от 07 октября 2020 года № 7/6/5/575/5 к Соглашению от 29 апреля 2015 года № 01-01-06/06-54 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 60 750 000,00 руб.;

по Дополнительному соглашению от 07 октября 2020 года № 7/6/5/5/5/5 к Соглашению от 09 октября 2015 года № 01-01-06/06-168 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 26 319 600,00 руб.;

по Дополнительному соглашению от 07 октября 2020 года № 7/6/5/5/5/5 к Соглашению от 20 февраля 2016 года № 01-01-06/06-22 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 104 599 350,00 руб.;

по Дополнительному соглашению от 07 октября 2020 года № 7/6/5/5/5/5 к Соглашению от 28 июля 2016 года № 01-01-06/06-127 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 26 344 550,00 руб.;

по Дополнительному соглашению от 07 октября 2020 года № 7/6/5/5/5/5 к Соглашению от 19 мая 2017 года № 01-01-06/06-153 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 63 059 400,00 руб.;

по Дополнительному соглашению от 07 октября 2020 года № 7/6/5/5/5/5 к Соглашению от 28 июля 2017 года № 01-01-06/06-203 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 23 347 450,00 руб.

Утвердить сумму средств, направляемых на уплату процентов за рассрочку бюджетных кредитов в 2024 году:

по Дополнительному соглашению от 07 октября 2020 года № 5 к Соглашению от 16 декабря 2010 года № 01-01-06/06-547 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 384 948,00 руб.;

по Дополнительному соглашению от 10 апреля 2015 года № 2 к Соглашению от 23 апреля 2010 года № 01-01-06/06-117 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) в сумме 217 785,55 руб.;

по Дополнительному соглашению от 10 апреля 2015 года № 2 к Соглашению от 01 декабря 2011 года № 01-01-06/06-459 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) в сумме 50 372,95 руб.;

по Дополнительному соглашению от 07 октября 2020 года № 7/6/5/5/5/5 к Соглашению от 29 апреля 2015 года № 01-01-06/06-54 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 905 938,53 руб.;

по Дополнительному соглашению от 07 октября 2020 года № 7/6/5/5/5/5 к Соглашению от 09 октября 2015 года № 01-01-06/06-168 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 392 492,83 руб.;

по Дополнительному соглашению от 07 октября 2020 года № 7/6/5/5/5/5 к Соглашению от 20 февраля 2016 года № 01-01-06/06-22 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 1 559 844,95 руб.;

по Дополнительному соглашению от 07 октября 2020 года № 7/6/5/5/5/5 к Соглашению от 28 июля 2016 года № 01-01-06/06-127 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 392 864,90 руб.;

по Дополнительному соглашению от 07 октября 2020 года № 7/6/5/5/5/5 к Соглашению от 19 мая 2017 года № 01-01-06/06-153 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 940 377,61 руб.;

по Дополнительному соглашению от 07 октября 2020 года № 7/6/5/5/5/5 к Соглашению от 28 июля 2017 года № 01-01-06/06-203 о предоставлении бюджету Липецкой области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Липецкой области в сумме 348 170,44 руб.

4. Утвердить Программу государственных внутренних заимствований Липецкой области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 16 к настоящему Закону.

5. Утвердить общий объем предоставляемых гарантий в 2022 году в сумме 780 000 000 руб., в 2023 году - в сумме 250 000 000 руб., в 2024 году - в сумме 250 000 000 руб.

6. Утвердить Программу государственных гарантий Липецкой области в валюте Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 17 к настоящему Закону.

Статья 11. Межбюджетные трансферты местным бюджетам

1. Утвердить уровень расчетной бюджетной обеспеченности, установленный в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), на 2022 год - 1,6, на 2023 год - 1,6, на 2024 год - 1,6.

2. Утвердить критерий выравнивания финансовых возможностей на 2022 - 2024 годы городских поселений в размере 1 053,95 руб. на одного жителя, сельских поселений в размере 1 129,61 руб. на одного жителя.

3. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Липецкой области на 2022 год в сумме 25 633 857 563,30 руб., на 2023 год в сумме 19 999 399 397,39 руб., на 2024 год в сумме 21 230 818 112,85 руб.

Утвердить в составе межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Липецкой области:

1) объем дотаций на 2022 год в сумме 3 235 575 709,00 руб., на 2023 год в сумме 870 996 769,00 руб., на 2024 год в сумме 798 298 552,00 руб., в том числе:

- дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Липецкой области на 2022 год в сумме 1 047 002 014,00 руб.;

- дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Липецкой области на 2022 год в сумме 682 298 552 00 руб., на 2023 год в сумме 754 996 769,00 руб., в том числе нераспределенных дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений - 136 459 710,40 руб., на 2024 год в сумме 682 298 552,00 руб., в том числе нераспределенных дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений - 136 459 710,40 руб.;

- дотаций местным бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на 2022 год в сумме 1 390 275 143,00 руб., в том числе бюджетов поселений - 584 303 383,00 руб., нераспределенных дотаций местным бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов - 805 971 760,00 руб.;

- иных дотаций местным бюджетам в целях поощрения достижения наилучших показателей на 2022 год в размере 116 000 000,00 руб., на 2023 год - 116 000 000,00 руб., на 2024 год - 116 000 000,00 руб.;

2) объем субсидий на 2022 год в сумме 8 090 231 219,67 руб., на 2023 год в сумме 5 458 185 964,38 руб., на 2024 год в сумме 6 717 977 503,97 руб.;

3) объем субвенций на 2022 год в сумме 12 926 147 337,79 руб., на 2023 год в сумме 12 970 795 868,17 руб., на 2024 год в сумме 12 985 909 369,52 руб.;

4) объем иных межбюджетных трансфертов на 2022 год в сумме 1 381 903 296,84 руб., на 2023 год в сумме 699 420 795,84 руб., на 2024 год в сумме 728 632 687,36 руб., в том числе на:

- финансовое обеспечение организации благоустройства территорий муниципальных образований в рамках реализации государственной программы Липецкой области "Формирование современной городской среды в Липецкой области" на 2022 год в сумме 88 142 716,84 руб., на 2023 год - 88 142 715,84 руб., на 2024 год - 86 398 527,36 руб.;

- создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды на 2022 год в сумме 206 250 000,00 руб.;

- обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций в рамках реализации государственной программы Липецкой области "Развитие образования Липецкой области" на 2022 год в сумме 459 658 080,00 руб, на 2023 год - 459 658 080,00 руб, на 2024 год - 492 234 160,00 руб.;

- проведение капитального ремонта объектов муниципальных общеобразовательных учреждений на 2022 год в сумме 140 000 000,00 руб., на 2023 год - 150 000 000,00 руб., на 2024 год - 150 000 000,00 руб.;

- реализацию муниципальных программ, направленных на создание модельных муниципальных библиотек в рамках реализации национального проекта "Культура", на 2022 год в сумме 25 000 000,00 руб.;

- реализацию муниципальных программ, направленных на создание виртуальных концертных залов в рамках реализации национального проекта "Культура", на 2023 год в сумме 1 620 000,00 руб.;

- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 2022 год в сумме 462 852 500,00 руб.

Методика распределения иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и правила их предоставления устанавливаются нормативными правовыми актами администрации области.

Распределение иных межбюджетных трансфертов между муниципальными образованиями утверждается нормативным правовым актом администрации области.

4. Утвердить перечень субсидий бюджетам муниципальных образований, предоставляемых из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 18 к настоящему Закону.

5. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Липецкой области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 19 к настоящему Закону.

6. Установить, что Управлению Федерального казначейства по Липецкой области могут быть переданы на основании решений главных распорядителей средств областного бюджета полномочия получателя средств областного бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам и источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты, в порядке, установленном Федеральным казначейством.

Статья 12. Предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг

1. Утвердить предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг из областного бюджета на 2022 год в объеме 4 524 601 440,58 руб., на 2023 год в объеме 4 678 164 249,56 руб., на 2024 год в объеме 4 432 626 536,63 руб. согласно приложению 20 к настоящему Закону.

2. Субсидии предоставляются главными распорядителями средств областного бюджета в пределах ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на эти цели на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, в порядке, установленном нормативным правовым актом уполномоченного администрацией Липецкой области исполнительного органа государственной власти Липецкой области (далее - нормативный правовой акт о предоставлении субсидий).

Нормативный правовой акт о предоставлении субсидии, гранта в форме субсидии должен содержать наименование получателя субсидии в случае, если он определен в соответствии с международным договором Российской Федерации, федеральным законом, настоящим Законом, решением Президента Российской Федерации, решением, принимаемым Правительством Российской Федерации, администрацией Липецкой области в целях использования резервного фонда соответствующего исполнительного органа государственной власти, или наименование получателя гранта в форме субсидии в случае, если он определен решениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, главы администрации Липецкой области, администрации Липецкой области.

Нормативный правовой акт о предоставлении субсидии должен содержать порядок проведения отбора получателей субсидии (в случае, если субсидия предоставляется по результатам отбора) в соответствии с Общими требованиями к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492 "Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации" (далее - постановление Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492).

Гранты в форме субсидий предоставляются главными распорядителями средств областного бюджета в пределах ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на эти цели на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, в порядке, установленном нормативными правовыми актами администрации Липецкой области.

В случае превышения фактической потребности в субсидиях над суммой бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим Законом на эти цели, размер субсидии для каждого получателя пропорционально уменьшается в порядке, установленном нормативным правовым актом о предоставлении субсидий (за исключением грантов в форме субсидий).

В случае увеличения объема бюджетных ассигнований на предоставление субсидий распределение дополнительного объема субсидий осуществляется в порядке, установленном нормативным правовым актом о предоставлении субсидий.

3. Участники отбора (в случае если субсидия предоставляется по результатам отбора), получатели субсидии, указанные в абзаце втором части 2 настоящей статьи, на дату подачи документов главному распорядителю средств областного бюджета для получения субсидий, грантов в форме субсидий должны соответствовать следующим требованиям:

у участника отбора (в случае если субсидия предоставляется по результатам отбора), получателя субсидии, указанного в абзаце втором части 2 настоящей статьи (за исключением субсидий на возмещение недополученных доходов; возмещение затрат по оказанию услуг по погребению отдельных категорий граждан, - в части обязанности по уплате налогов и страховых взносов), должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

у участника отбора (в случае если субсидия предоставляется по результатам отбора), получателя субсидии, указанного в абзаце втором части 2 настоящей статьи (за исключением субсидий на возмещение недополученных доходов; возмещение затрат по оказанию услуг по погребению отдельных категорий граждан), должна отсутствовать задолженность по заработной плате;

у участника отбора (в случае если субсидия предоставляется по результатам отбора), получателя субсидии, указанного в абзаце втором части 2 настоящей статьи, должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в областной бюджет, субсидий, грантов в форме субсидий, бюджетных инвестиций, а также иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед областным бюджетом (за исключением субсидий, предоставляемых государственным учреждениям, субсидий в целях возмещения недополученных доходов, субсидий в целях финансового обеспечения или возмещения затрат, связанных с поставкой товаров (выполнением работ, оказанием услуг) получателями субсидий физическим лицам; субсидий на возмещение затрат по оказанию услуг по погребению отдельных категорий граждан);

участники отбора (в случае если субсидия предоставляется по результатам отбора), получатели субсидии, указанные в абзаце втором части 2 настоящей статьи (за исключением субсидий на возмещение недополученных доходов; субсидий на возмещение затрат по оказанию услуг по погребению отдельных категорий граждан) - юридические лица, не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а участники отбора, получатели субсидии - индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере участника отбора (в случае если субсидия предоставляется по результатам отбора), получателя субсидии, указанного в абзаце втором части 2 настоящей статьи, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе и о физическом лице - производителе товаров, работ, услуг, являющихся участниками отбора (в случае если субсидия предоставляется по результатам отбора), получателями субсидии, указанными в абзаце втором части 2 настоящей статьи;

участники отбора (в случае если субсидия предоставляется по результатам отбора), получатели субсидии, указанные в абзаце втором части 2 настоящей статьи, не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

участники отбора (в случае если субсидия предоставляется по результатам отбора), получатели субсидии, указанные в абзаце втором части 2 настоящей статьи, не должны получать средства из областного бюджета на основании иных нормативных правовых актов Липецкой области на цели, установленные нормативным правовым актом о предоставлении субсидии, гранта в форме субсидии;

получатели субсидии (в случае если установлена категория получателей субсидии) должны соответствовать требованиям, установленным настоящей частью.

4. Субсидии, гранты в форме субсидий предоставляются на основании соглашения о предоставлении субсидии, гранта в форме субсидии, заключенного между главным распорядителем средств областного бюджета и получателем субсидии, гранта в форме субсидии в соответствии с типовой формой, утвержденной управлением финансов Липецкой области (далее - типовая форма соглашения).

Внесение изменений в соглашения о предоставлении субсидий, грантов в форме субсидии (расторжение соглашений о предоставлении субсидий, грантов в форме субсидии) осуществляется на основании дополнительного соглашения о предоставлении субсидий, грантов в форме субсидий в соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной управлением финансов Липецкой области.

Субсидии, гранты в форме субсидий, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, имеющие целевое назначение, предоставляются на основании соглашения, заключенного между главным распорядителем средств областного бюджета и получателем субсидии в соответствии с типовыми формами, установленными Министерством финансов Российской Федерации для соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета.

5. При предоставлении субсидий, грантов в форме субсидий, указанных в настоящей статье, обязательным условием их предоставления, включаемым в соглашения о предоставлении субсидий и (или) в нормативные правовые акты, регулирующие их предоставление, и в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по данным договорам (соглашениям), является согласие получателя субсидии, гранта в форме субсидий, а также лиц, получающих средства на основании договоров, заключенных с получателями субсидий, грантов в форме субсидий (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление в отношении них проверки главным распорядителем, как получателем бюджетных средств, за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии, а также о включении таких положений в соглашение о предоставлении субсидий, грантов в форме субсидий.

6. При предоставлении субсидий на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг помимо условий, предусмотренных частью 5 настоящей статьи, обязательными условиями их предоставления, включаемыми в соглашения о предоставлении субсидии, гранта в форме субсидии, и (или) в нормативные правовые акты, регулирующие их предоставление, являются:

запрет приобретения получателями субсидий, грантов в форме субсидий - юридическими лицами, а также иными юридическими лицами, получающими средства на основании договоров, заключенных с получателями субсидий, грантов в форме субсидий, за счет полученных из областного бюджета средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных настоящим Законом;

возврат получателем субсидий, не использованных в отчетном финансовом году субсидий (остатков субсидий) в доход областного бюджета в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года. Гранты в форме субсидий, не использованные в течение установленного настоящим Законом срока, подлежат возврату в доход областного бюджета в течение 15 рабочих дней с даты окончания срока его использования.

7. Порядок и сроки представления получателем субсидии, гранта в форме субсидии отчетности о достижении значений результатов, показателей, установленных в соответствии с подпунктом "м" пункта 5 Общих требований к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492, устанавливаются нормативным правовым актом о предоставлении субсидий, грантов в форме субсидий.

Порядок и сроки представления получателем субсидии, гранта в форме субсидии отчетности об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия или гран в форме субсидии, устанавливаются главным распорядителем средств областного бюджета в соглашении о предоставлении субсидии, гранта в форме субсидии.

Главный распорядитель средств областного бюджета вправе устанавливать в соглашении о предоставлении субсидии, гранта в форме субсидии сроки и формы представления получателем субсидии, гранта в форме субсидии дополнительной отчетности.

8. Главные распорядители средств областного бюджета и орган государственного финансового контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий, грантов в форме субсидий их получателями.

В случае выявления нарушений целей, условий и порядка предоставления субсидий, грантов в форме субсидий, субсидия, грант в форме субсидии подлежит возврату в областной бюджет в размере субсидии, гранта в форме субсидии, использованной с нарушением целей, порядка или условий, установленных при их предоставлении.

В случае недостижения значений результатов, показателей, установленных в соответствии с подпунктом "м" пункта 5 Общих требований к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492, предусмотренных в соглашении о предоставлении субсидий, грантов в форме субсидий, субсидии, гранты в форме субсидии подлежат возврату в областной бюджет в объеме, определяемом типовой формой соглашения.

Получатели субсидий, грантов в форме субсидий обязаны возвратить в доход областного бюджета полученные в соответствующем отчетном финансовом году денежные средства и уплатить пени в размере одной трехсотой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день начала начисления пени, от размера субсидии, гранта в форме субсидии, использованной с нарушением целей, порядка или условий, установленных при их предоставлении, за каждый день использования субсидии, гранта в форме субсидии до даты их возврата:

а) на основании требования главного распорядителя средств областного бюджета - не позднее 10 рабочих дней со дня получения указанного требования;

б) на основании представления и (или) предписания органа государственного финансового контроля - в сроки, установленные в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

При отказе от добровольного возврата указанных средств и уплаты пени главные распорядители средств областного бюджета обеспечивают их принудительное взыскание и перечисление в доход областного бюджета в соответствии с действующим законодательством.

9. Не использованные в отчетном финансовом году субсидии (остаток субсидии), за исключением остатка по субсидиям некоммерческим организациям на финансовое обеспечение деятельности (докапитализации) фонда развития промышленности Липецкой области, для предоставления промышленным предприятиям финансовой поддержки, по субсидиям автономной некоммерческой организации "Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Липецкой области" на оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития, субъектам малого и среднего предпринимательства, а также резидентам промышленных парков, технопарков, по субсидиям автономной некоммерческой организации "Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Липецкой области" на осуществление экспорта товаров (работ, услуг) субъектами малого и среднего предпринимательства при поддержке центра поддержки экспорта, по субсидиям некоммерческой микрокредитной компании "Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства" на организацию, обеспечение и осуществление деятельности центра развития кооперативов, а также по субсидиям социально ориентированным некоммерческим организациям - исполнителям общественно полезных услуг, включенным в реестр некоммерческих организаций - исполнителей общественно полезных услуг, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 января 2017 года № 89 "О реестре некоммерческих организаций - исполнителей общественно полезных услуг", возвращаются получателями субсидий в доход областного бюджета в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года.

Статья 13. Установление арендной платы

Установить базовый уровень годовой арендной платы за пользование государственным имуществом, находящимся в государственной собственности Липецкой области, в размере 6 000,00 руб. за 1 кв. метр.

Статья 14. Особенности исполнения областного бюджета в сфере агропромышленного комплекса

Установить, что средства субсидии из федерального бюджета, предусмотренной приложением 9 к Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия", распределяются по мероприятиям, предусмотренным государственной программой Липецкой области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области", утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 28 октября 2013 года № 485 "Об утверждении государственной программы Липецкой области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области", исходя из необходимости достижения показателей результативности использования субсидии, согласно приложению 7к настоящему Закону.

Статья 15. Финансовое обеспечение дополнительных расходов на осуществление переданных органам государственной власти Липецкой области государственных полномочий Российской Федерации

Определить объем средств для финансового обеспечения дополнительных расходов на осуществление переданных органам государственной власти Липецкой области государственных полномочий Российской Федерации на 2022 год в сумме 351 227 953,93 руб., на 2023 год в сумме 352 483 594,10 руб. и на 2024 год в сумме 354 540 040,16 руб., в том числе:

- на государственную регистрацию актов гражданского состояния на 2022 год в сумме 32 869 800,00 руб., на 2023 год в сумме 32 869 800,00 руб. и на 2024 год в сумме 32 869 800,00 руб. на следующие цели: обеспечение деятельности органов записи актов гражданского состояния городских округов г. Липецка, г. Ельца и муниципальных районов Липецкой области;

- в области лесных отношений на 2022 год в сумме 245 597 653,93 руб., на 2023 год в сумме 251 853 294,10 руб. и на 2024 год в сумме 253 909 740,16 руб. на следующие цели: организация системы обнаружения и учета лесных пожаров, системы наблюдения за их развитием с использованием наземных средств и обеспечения функционирования пожарно-химических станций, осуществление контроля за использованием и воспроизводством лесов;

- в области охраны и использования объектов животного мира, охотничьих и водных биологических ресурсов на 2022 год в сумме 72 760 500,00 руб., на 2023 год в сумме 67 760 500,00 руб. и на 2024 год в сумме 67 760 500,00 руб. на следующие цели: организация и осуществление охраны объектов животного мира, охотничьих и водных биологических ресурсов, воспроизводство объектов животного мира, а также осуществление федерального государственного охотничьего надзора и федерального государственного надзора в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания.

Статья 16. Организации, выполняющие в 2022 году функции агентов администрации Липецкой области

По поручению администрации Липецкой области функции агента администрации Липецкой области по вопросам предоставления и исполнения государственных гарантий Липецкой области, в том числе проверки надежности и ликвидности обеспечения, предоставляемого в целях исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу, выполняет областное казенное учреждение "Областной фонд имущества".

Статья 17. Особенности исполнения областного бюджета в 2022 году

1 . Установить, что средства в валюте Российской Федерации, поступающие в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации во временное распоряжение получателей средств областного бюджета, учитываются на лицевых счетах, открытых им в управлении финансов Липецкой области, в порядке, установленном управлением финансов Липецкой области.

2 . Установить в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что основанием для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи областного бюджета, связанных с особенностями исполнения областного бюджета и (или) перераспределения бюджетных ассигнований в пределах объема бюджетных ассигнований, без внесения в настоящий Закон является:

- передача полномочий между главными распорядителями средств областного бюджета по финансированию отдельных учреждений, мероприятий;

- создание, реорганизация, преобразование, ликвидация главных распорядителей средств областного бюджета, областных учреждений;

- изменение наименования главного распорядителя средств областного бюджета (главного администратора доходов областного бюджета), не вызванное его реорганизацией;

- перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядителям средств областного бюджета на выполнение функций государственными органами, обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений, между группами видов расходов классификации расходов бюджетов;

- перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядителям средств областного бюджета для предоставления субсидий местным бюджетам, между разделами, подразделами расходов классификации расходов бюджетов в случае принятия соответствующих решений органами государственной власти Липецкой области;

- преобразование муниципальных образований в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

- перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на выполнение условий софинансирования по реализации национальных проектов между главными распорядителями средств областного бюджета, разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов;

- перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядителям средств областного бюджета на выполнение функций органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области, на осуществление выплат при увольнении в связи с упразднением органа государственной власти Липецкой области, государственного органа области, сокращением должностей гражданской службы и (или) численности работников, заключивших трудовой договор о работе в органах государственной власти и государственных органах Липецкой области;

- перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядителям средств областного бюджета, в пределах общего объема бюджетных ассигнований на реализацию переданных полномочий из федерального бюджета между главными распорядителями, разделами, подразделами и видами расходов классификации расходов бюджетов;

- перераспределение бюджетных ассигнований Дорожного фонда Липецкой области по кодам классификации расходов областного бюджета;

- увеличение бюджетных ассигнований на сумму не использованных по состоянию на 1 января текущего финансового года остатков средств Дорожного фонда Липецкой области, государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и областного бюджета на реализацию мероприятий, софинансируемых за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;

- увеличение (уменьшение) бюджетных ассигнований в связи с принятием решения Правления государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства о предоставлении финансовой поддержки на реализацию мероприятий за счет средств данной государственной корпорации;

- перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядителям средств областного бюджета, в пределах общего объема бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы в целях софинансирования субсидий и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, а также на реализацию мероприятий, софинансируемых за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;

- перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации региональных проектов, в том числе с перераспределением соответствующих бюджетных ассигнований между текущим финансовым годом и плановым периодом в пределах общего объема расходов областного бюджета на соответствующий финансовый год за счет уменьшения (увеличения) бюджетных ассигнований, не отнесенных законом об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период на указанные цели;

- изменение наименования субсидий местным бюджетам, юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, без изменения кодов бюджетной классификации расходов или в целях приведения в соответствие с нормативными правовыми актами Российской Федерации;

- перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных управлению финансов Липецкой области на реализацию мероприятий, связанных с достижением показателей деятельности органов исполнительной власти Липецкой области, между главными распорядителями средств областного бюджета;

- перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядителям средств областного бюджета на выплаты лицам, получающим гарантии, предусмотренные статьей 45.6 Устава Липецкой области Российской Федерации.

3. Установить, что остатки средств областного бюджета на начало текущего финансового года, в случае подтверждения потребности в указанных средствах в порядке, установленном управлением финансов Липецкой области, направляются на:

- увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени Липецкой области государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем остатка неиспользованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на оплату указанных государственных контрактов;

- предоставление из областного бюджета местным бюджетам субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставление которых в отчетном финансовом году осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являлись указанные межбюджетные трансферты, в объеме, не превышающем остатка неиспользованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на указанные цели;

- предоставление субсидий юридическим лицам, предоставление которых в отчетном финансовом году осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей субсидий, источником финансового обеспечения которых являлись указанные субсидии, в случаях, предусмотренных законом об областном бюджете в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на указанные цели.

4. Повысить с 1 января 2022 года в 1,06 раза размеры должностных окладов и окладов за классный чин государственных гражданских служащих Липецкой области, установленные Законом Липецкой области от 05 января 2000 года № 61-ОЗ "О денежном содержании и социальных гарантиях государственных гражданских служащих государственной гражданской службы Липецкой области".

Повысить с 1 января 2022 года в 1,06 раза размеры ежемесячного денежного вознаграждения лиц, замещающих государственные должности Липецкой области, установленные Законом Липецкой области от 22 февраля 2006 года № 266-ОЗ "О социальных гарантиях лиц, замещающих и замещавших государственные должности Липецкой области".

Установить, что при индексации должностных окладов и окладов за классный чин государственных гражданских служащих Липецкой области, ежемесячного денежного вознаграждения лиц, замещающих государственные должности Липецкой области, их размеры, а также размеры надбавок за выслугу лет, особые условия государственной гражданской службы, за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, ежемесячного денежного поощрения, денежного вознаграждения за выполнение особо важных и сложных заданий, единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, материальной помощи, премий по результатам работы государственных гражданских служащих Липецкой области, размеры ежемесячного денежного поощрения, денежного вознаграждения за выполнение особо важных и сложных заданий, единовременной выплаты при предоставлении отпуска, материальной помощи, премий по итогам работы за полугодие, год лиц, замещающих государственные должности Липецкой области, подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.".

5. Установить, что с 1 января 2022 года размер индексации ежемесячных выплат на содержание приемного ребенка (детей), вознаграждения приемным родителям, предусмотренных Законом Липецкой области от 5 июля 1997 года № 72-ОЗ "О материальном обеспечении приемной семьи в Липецкой области", ежемесячных выплат на материальную поддержку ребенка в семье опекуна (попечителя), предусмотренных Законом Липецкой области от 30 декабря 2004 года № 166-ОЗ "О социальной поддержке обучающихся образовательных организаций и дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Липецкой области", составляет 1,06.

Статья 18. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

Глава администрации Липецкой области И.Г.Артамонов







