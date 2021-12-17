Любимова: Критически важно сохранить и развивать госкиностудии

Министерство культуры намерено в начале следующего года представить в правительство концепцию развития кинематографии на срок до 2030 года, сообщила глава Минкультуры Ольга Любимова.

"Совместно с профессиональными ассоциациями, представителями индустрии в этом стратегическом документе мы определили основные вызовы и задачи, которые стоят перед нами", - подчеркнула она. На национальном рынке доля зрителей российского кино должна быть не менее 30 процентов, а отечественному кинематографу предстоит войти в первую пятерку в мире.

Критически важным пунктом министр считает сохранение и развитие государственных киностудий в основных центрах развития кинопроизводства - в Москве и Санкт-Петербурге. "Это обусловлено наличием спроса со стороны киноиндустрии на аренду павильонов, реквизиты и услуг кинопроизводства, со стороны общества - на образовательные и культурно-просветительские программы", - объяснила Любимова.