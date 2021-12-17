Лукашенко наградил космонавта Новицкого орденом Дружбы народов

Буквально два месяца назад, поздравляя летчика-космонавта Олега Новицкого - уроженца Беларуси - с полувековым юбилеем, Александр Лукашенко назвал покорителя околоземных орбит, трижды побывавшего в космосе, настоящим патриотом, задающим ценностные ориентиры для молодого поколения.

А в пятницу, 17 декабря, белорусский лидер наградил прославленного космонавта "Роскосмоса" орденом Дружбы народов. "Этой награды Олег Новицкий удостоен за значительные достижения в освоении космоса и большой личный вклад в укрепление международных связей", - сообщила пресс-служба белорусского лидера.

История космонавтики помнит многие памятные события и даты. И все равно будет не лишним отметить, что из пятисот космонавтов, побывших на околоземной орбите, трое свою малую родину связывают с Синеокой, справедливо гордясь именами Петра Климука, Владимира Коваленка и Олега Новицкого.

Еще в школьные годы, будучи учеником Червенской школы, Новицкий не сомневался, что свяжет свою биографию с небом. Поэтому сразу после ее окончания поступил в Борисоглебское высшее авиационное училище. Затем было Ейское высшее училище, Качинское, а потом - десять лет службы летчиком штурмовой авиации на Северном Кавказе. И как самая знаменательная точка в карьере - прием в отряд космонавтов.

На орбите впервые Новицкий побывал девять лет назад, проведя там 143 дня. А еще через четыре года Байконур провожал космонавта уже в качестве командира корабля. Вот и свой нынешний осенний юбилей он встречал на орбите, возглавляя 65-ю экспедицию на МКС.

Кстати, в этой миссии он выступил и в качестве актера, участвуя в съемках фильма "Вызов". "Старались, выполняли все просьбы и пожелания режиссера Клима Шипнко, принимал с удовольствием советы Юлии Пересильд", - кратко прокомментировал он журналистам свои актерские будни в невесомости.

И еще один важный штрих к биографии героя дня. Именно благодаря Юлии Новицкой - его супруги, которая и в первый, и во второй полет мужа вела свой блог в интернете, первая книга увидела своих читателей еще четыре года назад. А три года назад, о чем сообщал "СОЮЗ", состоялось представление двухтомника "Олег Новицкий. Голос сердца. Дневник жены космонавта", вышедшего в белорусском издательстве "Мастацкая літаратура".

Пересказывать содержание мемуарных сюжетов, как известно, занятие неблагодарное. Журналист по профессии, Юлия ярко и занимательно описывала рабочие будни космонавтов на орбите, их досуг, общение с родными и близкими. А отвечая как-то на вопросы коллег по профессии, пояснила, что постаралась сделать космос ближе для простых людей. Ей очень хотелось рассказать и о жизни семьи, о дочках Яне и Рите и о том, что остается за кадром.

А главное, по словам автора книжного бестселлера, "многие, кто раньше не интересовался космонавтикой, стали чаще поднимать глаза к небу, смотреть на звезды, наблюдать пролеты МКС над Землей".