Лукашенко вручил награды героям Беларуси

Ярчайший след в истории Беларуси, по словам Александра Лукашенко, прожив очень короткую жизнь, оставили погибшие при исполнении воинского долга летчики Андрей Ничипорчик и Никита Куконенко и сотрудник спецслужб Дмитрий Федосюк.

Президент выступил в пятницу на церемонии вручения высших государственных наград семьям погибших героев, информирует пресс-служба главы государства. Обращаясь к семьям героев страны, он подчеркнул, что их мужья, "прожив очень короткую жизнь, оставили ярчайший след в истории страны". А наше дело, отметил Лукашенко, "сделать все, чтобы народ и государство помнили их. Поверьте, так и будет", - резюмировал белорусский лидер.

Медали Героя Беларуси вручены родственникам Ничипорчика и Куконенко - командира и летчика учебно-боевой авиационной эскадрильи 116-й гвардейской штурмовой авиационной базы Военно-воздушных сил. Они посмертно удостоены этой высокой награды за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга.

Во время тренировочного полета под Барановичами 19 мая потерпел крушение военный самолет Лидской штурмовой авиабазы Як-130. От момента возникновения аварийной ситуации до падения самолета прошло чуть более минуты. В этих условиях неимоверными усилиями на высоте около 50 метров экипажу удалось стабилизировать направление полета и направить машину в единственную точку, которая была вне жилых построек.

Кстати, шестилетний сын Андрея Ничипорчика Алексей тоже мечтает стать летчиком, как и его отец, рассказали журналистам родные героя. А пока он тренируется на игрушечных самолетах, а при случае занимается и на тренажерах, пробуя пилотировать учебно-тренировочный Л-39 и даже учебно-боевой Як. И на вопрос журналистов, получалось ли делать мертвую петлю, по-взрослому ответил: "Это была не мертвая петля, а бочка".

"Он души не чает в этих самолетах", - подтвердила мама мальчика Анастасия Ничипорчик. По ее словам, после всего случившегося именно дети помогают жить и справляться с болью утраты: "Их трое, и они все - продолжение Андрея, нашей совместной любви. Это дает какую-то силу". В ее памяти супруг навсегда останется веселым, добрым, жизнерадостным: "Он настоящий мужчина. Таких больше нет. Любящий отец и отличный муж".

А мать погибшего летчика Галина Ничипорчик, глядя на внука Алексея, также отмечает его сходство с отцом - и во внешности, и в чертах характера. "Он - копия Андрюши в детстве. И Леша очень хочет быть похожим на папу".

В этот же день во Дворце Независимости орденом "За личное мужество" посмертно награжден и сотрудник Комитета государственной безопасности старший лейтенант Дмитрий Федосюк. Он погиб 28 сентября при проведении в Минске специальных мероприятий по отработке адресов, где могли находиться лица, причастные к террористической деятельности. В одной из квартир жилого дома особо опасный преступник из ружья открыл огонь на поражение по сотрудникам правоохранительных органов. В результате сотрудник КГБ был смертельно ранен.