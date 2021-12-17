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17.12.2021 14:52
Рубрика: Власть

Матвиенко предложила оснастить школы российскими музыкальными инструментами

Текст: Дмитрий Гончарук
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила министра промышленности и торговли Дениса Мантурова полностью оснастить музыкальными инструментами отечественного производства российские школы и детские сады.

На заседании Совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей Мантуров рассказал, что с 2017 года в детские школы искусств в 82 регионах страны поставили более 10 тысяч пианино, духовых и ударных инструментов на сумму более 2 млрд рублей. По его оценке, этот госзаказ подстегнул рост отрасли, предприятия которой за последние пять лет нарастили выпуск продукции в пять раз.

Фото: Пресс-служба Совета Федерации
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"Сегодня в рамках нацпроекта "Культура" идет оснащение детских школ искусств музыкальными инструментами отечественного производства. Я помню, еще в 2016 году наш известный пианист Денис Мацуев в сердцах с такой хорошей эмоцией сказал, что в России нет ни одного завода, ни одной фабрики, которые изготавливают рояли и пианино. Сегодня прошло пять лет, ситуация кардинально изменилась", - отреагировала на слова главы Минпромторга Матвиенко.

Спикер СФ отметила, что Минкультуры во взаимодействии с Минпромторгом практически на 50% оснастило детские школы искусств и все училища в сфере культуры отечественными музыкальными инструментами.

"Давайте продолжим активно поддерживать эту отрасль, создавать условия, чтобы вся линейка музыкальных инструментов могла выпускаться. Мы школы, детские сады, музыкальные школы должны полностью насытить, у нас есть потенциал и для экспорта этой продукции", - предложила она Мантурову.

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