Матвиенко предложила вводить школьную форму "без диктата и перебора"

Форма для российских школьников нужна, но при ее введении необходимо избежать "диктата и перебора", сказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.

Ввести единую школьную форму предложила член Общественной палаты Белгородской области Ирина Борисова.

"Безусловно, на мой взгляд, школьная форма нужна. Она дисциплинирует, как-то уравнивает детей, в хорошем смысле. Не рассматривать, какой фирмы кроссовки, а просто учиться. Но в то же время школа - это не армия, обязать всех носить одинаковую форму - это, на мой взгляд, перебор", - отреагировала Матвиенко.

По ее мнению, у каждой школы должны быть свои традиции и особенности. "Решать это должен родительский комитет вместе с педагогическим коллективом. Это право родителей, хотя и среди них разные точки зрения", - добавила сенатор.

Матвиенко отметила, что форма должна быть такой, чтобы сами дети с удовольствием ее носили.

"Всю страну одеть в одну форму - я бы этого не стала делать", - резюмировала спикер СФ.