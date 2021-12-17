Матвиенко призвала исключить из речи слова "кешбэк" и "каршеринг"

Слова "кешбэк" и "каршеринг" стоит заменить русскими аналогами, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании Совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей.

"Меня просто коробит то, что происходит с нашим русским языком. Когда на правительственном уровне, Денис Валентинович, - "кешбэк". Ну не понимают, скажем, пожилые люди, что такое кешбэк. Почему нельзя российский аналог? Возврат денег... Хватит нам увлекаться этим!" - обратилась Матвиенко к министру промышленности и торговли Денису Мантурову.

Спикер СФ обратила внимание на то, как берегут свой язык страны, где небольшая численность населения. "Они даже на сугубо компьютерные технические вещи, которые одни и те же по всему миру, создают аналог на своем родном языке, а у нас - "каршеринг", - добавила она.

Также Матвиенко предложила подумать, как заложить в элементы детской одежды "сказку, мечту, вкус, эстетику - все на русском языке".

"Мы привыкли, что все, что вот "там" - это хорошо, а все что здесь, у нас, - не очень. Картина мира поменялась, теперь многое из того, что делается у нас, это лучше, что подтверждает рост экспорта, в том числе продуктов, товаров для детей", - заключила сенатор.