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Рубрика: Власть

МЧС добивается разрешения проверять стройки на стадии проектирования

Текст: Тимофей Борисов
Надзор МЧС добивается функции проверки строительства зданий на стадии проектирования. И шансы на это у Госпожнадзора, по мнению и.о. главы МЧС России Александра Чуприяна, - хорошие.
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В преддверии профессионального праздника Дня Спасателя, Александр Чуприян заявил журналистам, что: "парламентарии вышли с законодательной инициативой о частичном возврате отмененных в 2008 году нормативов и пытаются подключить наших специалистов на стадии проектирования. Думаю, что теперь в проектах будет меньше ошибок, способных привести к трагическим случаям"

Фото: Стоян Васев
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Ио главы МЧС также напомнил, что после того, как инспекторы лишились контроля за проектированием объектов с массовым пребыванием людей, таких как торговые центры, театры, кинотеатры, дискотеки, свыше 11 тысяч объектов, принятых в эксплуатацию после 2007 года, в 80 процентах случаев они имеют нарушения требований противопожарной безопасности.

При этом речь идет не о незначительных недочетах, которые возможно устранить косметическими мерами. Некоторые недостатки, такие как, например, неверное проектирование эвакуационных путей, неверные расчеты вентиляционных шахт, можно исправить только лишь путем глубокой реконструкции, а то и полного сноса здания.

В профильном департаменте МЧС ранее уже не раз говорили о необходимости вернуть Госпожнадзору функцию контроля, чтобы таких проблем не возникало.

Законопроект о возврате МЧС этих функций был внесен в Госдуму после пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" и принят в первом чтении в декабре 2018 года. 17 октября 2019 года профильный комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал принять во втором основном чтении данный законопроект. Но принятие тогда отложили. Как пояснял тогда первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев, Госдума не стала его рассматривать во втором чтении, так как возникли определенные разногласия с определенными ведомствами. Парламентарий, скорее всего, имел в виду позицию Госстроя.

Глава надзорного департамента МЧС России Ринат Еникеев потом говорил, что его ведомство пытается согласовать позиции с Госстроем и снять вопросы. И вот теперь, судя по словам Александра Чуприяна, скоро эти вопросы будут сняты, и инспекторам Госпожнадзора вернут утраченные функции.

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