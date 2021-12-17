МИД РФ опубликовал проекты договоров с США о гарантиях безопасности

Согласно документу, Россия предлагает Соединенным Штатам отказаться от создания военных баз на территории стран, ранее входивших в СССР и не входящих в НАТО.

Кроме того, Москва и Вашингтон откажутся от размещения ядерного оружия на территории других государств, а также ликвидируют уже существующую инфраструктуру для развертывания такого вида оружия вне своих границ.

В российском МИД отметили, что проекты договоров были переданы американцам 15 декабря. "Американской стороне в развернутой форме были даны необходимые пояснения логики российского подхода, представлены соответствующие аргументы", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.